Indicadores

Entropy - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2922
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
Autor Real:

https://www.mql5.com/ru/forum/109556

A entropia é uma medida da desordem do sistema. A entropia é calculada pelo Método de Entropia Máxima.

Se tentarmos avaliar de acordo com seus atributos indicativos sem prestar muita atenção ao seu código, vamos descobrir que não é um oscilador normal tradicional, com ele é possível aplicar todos os métodos de análises técnicas apropriadas. O indicador foi apresentada em duas variantes - com uma linha (Entropy.mq5) e com um histograma colorido (ColorEntropy.mq5).

Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 5.07.2008.

Entropy e ColorEntropy

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/397

