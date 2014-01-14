Participe de nossa página de fãs
Entropy - indicador para MetaTrader 5
- 2922
Autor Real:
https://www.mql5.com/ru/forum/109556
A entropia é uma medida da desordem do sistema. A entropia é calculada pelo Método de Entropia Máxima.
Se tentarmos avaliar de acordo com seus atributos indicativos sem prestar muita atenção ao seu código, vamos descobrir que não é um oscilador normal tradicional, com ele é possível aplicar todos os métodos de análises técnicas apropriadas. O indicador foi apresentada em duas variantes - com uma linha (Entropy.mq5) e com um histograma colorido (ColorEntropy.mq5).
Este indicador foi implementado pela primeira vez no MQL4 e publicado na Base de Códigos em 5.07.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/397
