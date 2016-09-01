CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

EMV_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
639
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
emv.mq5 (7.07 KB) ansehen
emv_htf.mq5 (9.65 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator EMV mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator EMV.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator EMV_HTF

in Abb.1. Der Indikator EMV_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13604

Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator

Der Experte Exp_Ergodic_Ticks_Volume_Indicator wurde aufgrund der Signalen des Oszillators Ergodic_Ticks_Volume_Indicator gebaut.

Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF Ergodic_Ticks_Volume_Indicator_HTF

Der Indikator Ergodic_Ticks_Volume_Indicator mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Entropy_HTF Entropy_HTF

Der Indikator Entropy mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Ergodic_Ticks_Volume_OSMA_HTF Ergodic_Ticks_Volume_OSMA_HTF

Der Indikator Ergodic_Ticks_Volume_OSMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.