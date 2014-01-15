CodeBaseSeções
Painel de Negociação Rápida - expert para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
Painel de Negociação Rápida - painel para uma negociação rápida.

Extraia o arquivo TradePad.zip para uma pasta onde você tenha o MetaTrader 5 instalado. Por exemplo, C:\Program Files\MetaTrader 5.

Painel de Negociação Rápida

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1044

