Painel de Negociação Rápida

O New Highs-New Lows index é calculado como a diferença entre o número de pares de moedas que atingiram novas máximas sobre um período dado e o número de pares de moedas que atingiram novas mínimas sobre um período dado.

Este script gera um arquivo com o seu próprio código fonte (solução do programa clássico em MQL5). Ele pode ser útil para estudar programação e os algoritmos.

Os Sinais de Negociação Baseados no cruzamento de Preços com o Indicador Moving Average serão utilizados aqui. O código do Expert Advisor com base nesta estratégia pode ser gerado automaticamente usando o Assistente MQL5.