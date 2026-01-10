Uzman Danışman, George-on-Don tarafından MQL4'ten yeniden yazılmıştır, orijinaline bağlantı - https://www.mql5.com/tr/code/7756.

Çalışma prensibi



Fiyat kanalı tanımlanır (parametrelerde belirtilen süre için maksimum Yüksek (MaxH) ve minimum Düşük (MinL)). Elde edilen değerler kullanılarak referans seviyesi (MaxH+MinL+Close)/3 hesaplanır.

Açılış sinyalleri şu durumda oluşur: üst kanal sınırının altında ve referans seviyesinin üzerinde bar kapanış fiyatı - satış. Alt kanal sınırının üzerinde ve referans seviyesinin altında bar kapanış fiyatı - Al.

Kapanış sinyalleri aşağıdaki durumda gerçekleşir: Kapanan çubuğun Yüksek fiyatı kanalın üst sınırına eşittir ve kanalın üst sınırının değeri önceki çubuktaki değere eşittir - kapanış al. Kapanan çubuğun Düşük fiyatı kanalın alt sınırına eşittir ve kanalın alt sınırının değeri bir önceki çubuktaki değere eşittir - satışı kapatır. Bu tür koşullar çok nadiren yerine getirilebilir, ancak bu kapanış varyantının yanı sıra, Uzman Danışman ayrıca bir stoploss kullanır. Durdurma kaybının değeri ATR göstergesi tarafından belirlenir, seviye kanal sınırlarından sayılır: satın alırken alttan ve satarken üstten.

Uzman Danışman, takip eden durdurma işlevi nedeniyle kar elde eder.

Görüntü, görsel modda test cihazındaki Uzman Danışmanın çalışmasını gösterir.

Parametreler



Lotlar - sipariş hacmi, değer 0 olduğunda, MaxR parametresi etkindir.

SndMl - Uzman Danışman bir pozisyon açtığında ve kapattığında e-posta ile mesaj gönderin.

DcF - kayıp durumunda lot azaltma faktörü. Değer 0 ise, azaltma gerçekleştirilmez. Değer ne kadar küçükse, lot azaltma o kadar güçlü gerçekleştirilir. Lotu azaltmanın imkansız olması durumunda, minimum lot kullanılır.

MaxR - 0-1 arası maksimum risk (serbest fonların payı). 0'a eşit Lotlarda geçerlidir.

pATR - Zararı durdurmak için ATR dönemi.

rChannel - fiyat kanalı dönemi.

Takip - takip seviyesi, 0 değerinde takip kapatılır.

Orijinalde, Lots veya MaxR değişkeninin kullanımını değiştiren bir isFloatLots parametresi vardır, burada Lots parametresi ile değiştirilir, Lots 0'a eşit olduğunda MaxR parametresi hareket eder.