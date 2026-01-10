L'Expert Advisor è riscritto da MQL4, da George-on-Don, link all'originale - https://www.mql5.com/it/code/7756.

Principio di funzionamento



Viene definito il canale di prezzo (massimo alto (MaxH) e minimo basso (MinL) per il periodo specificato nei parametri). Utilizzando i valori ottenuti si calcola il livello di riferimento (MaxH+MinL+Close)/3.

I segnali di apertura si verificano nel seguente caso: prezzo di chiusura della barra inferiore al bordo superiore del canale e superiore al livello di riferimento - vendere. Prezzo di chiusura della barra al di sopra del confine inferiore del canale e al di sotto del livello di riferimento - Acquistare.

I segnali di chiusura si verificano nel seguente caso: il prezzo High della barra chiusa è uguale al confine superiore del canale e il valore del confine superiore del canale è uguale al valore della barra precedente - close buy. Il prezzo basso della barra chiusa è uguale al limite inferiore del canale e il valore del limite inferiore del canale è uguale al valore della barra precedente - chiusura della vendita. Queste condizioni possono essere soddisfatte molto raramente, ma oltre a questa variante di chiusura, l'Expert Advisor utilizza anche uno stop loss. Il valore dello stop loss è determinato dall'indicatore ATR, il livello è calcolato a partire dai confini del canale: da quello inferiore in caso di acquisto e da quello superiore in caso di vendita.

L'Expert Advisor prende profitto grazie alla funzione di trailing stop.

L'immagine mostra il lavoro dell'Expert Advisor nel tester in modalità visiva.

Parametri



Lotti - volume degli ordini; quando il valore è 0, il parametro MaxR è attivo.

SndMl - invio di messaggi via e-mail quando l'Expert Advisor apre e chiude una posizione.

DcF - fattore di riduzione del lotto in caso di perdite. Se il valore è 0, la riduzione non viene effettuata. Più piccolo è il valore, più forte è la riduzione del lotto. In caso di impossibilità di ridurre il lotto, viene utilizzato il lotto minimo.

MaxR - rischio massimo, da 0 a 1 (quota di fondi liberi). È valido per lotti pari a 0.

pATR - periodo ATR per lo stop loss.

rChannel - periodo del canale di prezzo.

Trailing - livello di trailing; al valore 0 il trailing è disattivato.

Nell'originale c'è un parametro isFloatLots che commuta l'uso della variabile Lots o MaxR, qui è sostituito dal parametro Lots, con Lots pari a 0 agisce il parametro MaxR.