Эксперт переписан с MQL4, автор George-on-Don, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7756.

Принцип работы



Определяется ценовой канал (максимальный High (MaxH) и минимальный Low (MinL) за указанный в параметрах период). С использованием полученных значений вычисляется опорный уровень (MaxH+MinL+Close)/3.

Сигналы к открытию возникают в следующем случае: цена закрытия бара ниже верхней границы канала и выше опорного уровня - продажа. Цена закрытия бара выше нижней границы канала и ниже опорного уровня - покупка.

Сигналы к закрытию возникают в следующем случае: цена High закрытого бара равна верхней границе канала и значение верхней границе канала равно значению на предыдущем баре - закрытие покупки. Цена Low закрытого бара равна нижней границе канала и значение нижней границы канала равно значению на предыдущем баре - закрытие продажи. Такие условия могут выполняться очень редко, но кроме такого варианта закрытия, в эксперте еще используется стоплосс. Величина стоплосса определяется по индикатору ATR, уровень отсчитывается от границ канала: при покупке от нижней, при продаже от верхней.

Взятие прибыли экспертом происходит за счет функции трейлингстопа.

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры



Lots - объем ордера, при значении 0 действует параметр MaxR.

SndMl - отсылать сообщения по е-майл при выполнении экспертом открытия и закрытия позиции.

DcF -фактор сокращения лота при убытках. При значении 0 сокращение не выполняется. Чем меньше значение, тем сильнее выполняется сокращение лота. В случае невозможности сократить лот, используется минимальный лот.

MaxR -максимальный риск, от 0-1 (доля свободных средств). Действует при Lots равном 0.

pATR - период ATR для стоплосса.

rChannel -период ценового канала.

Trailing - уровень трейлинга, при значении 0 трейлинг выключен.

В оригинале имеется параметр isFloatLots переключающий использование переменной Lots или MaxR, здесь его заменяет параметр Lots, при Lots равном 0 действует параметр MaxR.