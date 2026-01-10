Le conseiller expert est réécrit à partir de MQL4, par George-on-Don, lien vers l'original - https://www.mql5.com/fr/code/7756.

Principe de fonctionnement



Le canal de prix est défini (maximum High (MaxH) et minimum Low (MinL) pour la période spécifiée dans les paramètres). Le niveau de référence (MaxH+MinL+Close)/3 est calculé à partir des valeurs obtenues.

Les signaux d'ouverture se produisent dans le cas suivant : le prix de clôture de la barre est inférieur à la limite supérieure du canal et supérieur au niveau de référence - vente. Le prix de clôture de la barre est supérieur à la limite inférieure du canal et inférieur au niveau de référence - achat.

Les signaux de fermeture se produisent dans le cas suivant : le prix haut de la barre fermée est égal à la limite supérieure du canal et la valeur de la limite supérieure du canal est égale à la valeur de la barre précédente - fermeture à l'achat. Le prix bas de la barre fermée est égal à la limite inférieure du canal et la valeur de la limite inférieure du canal est égale à la valeur de la barre précédente - fermeture de la vente. Ces conditions peuvent être remplies très rarement, mais outre cette variante de clôture, l'Expert Advisor utilise également un stoploss. La valeur du stop loss est déterminée par l'indicateur ATR, le niveau est compté à partir des limites du canal : à partir de la limite inférieure lors de l'achat et à partir de la limite supérieure lors de la vente.

L'Expert Advisor prend des bénéfices grâce à la fonction de stop suiveur.

L'image montre le travail de l'Expert Advisor dans le testeur en mode visuel.

Paramètres



Lots - volume de l'ordre, lorsque la valeur est 0, le paramètre MaxR est actif.

SndMl - envoie des messages par e-mail lorsque l'Expert Advisor ouvre et ferme une position.

DcF - facteur de réduction des lots en cas de pertes. Si la valeur est 0, la réduction n'est pas effectuée. Plus la valeur est petite, plus la réduction du lot est importante. En cas d'impossibilité de réduire le lot, le lot minimum est utilisé.

MaxR - risque maximum, de 0 à 1 (part des fonds libres). Il est valable pour les lots égaux à 0.

pATR - période ATR pour le stop loss.

rChannel - période du canal de prix.

Trailing - niveau de trailing, à la valeur 0 le trailing est désactivé.

Dans l'original, il y a un paramètre isFloatLots qui commute l'utilisation de la variable Lots ou MaxR, ici il est remplacé par le paramètre Lots, avec Lots égal à 0 le paramètre MaxR agit.