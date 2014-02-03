该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/7756 它的作者是 George-on-Don。



它如何工作



首先, 确定价格通道 (在参数指定周期的整个最大的最高价 (MaxH) 和最小的最低价 (MinL) )。获取的数值用于计算参考级别 (MaxH+MinL+Close)/3。

开仓信号出现如下: 如果柱线收盘价低于通道上限并高于参考级别, 我们得到卖信号。如果柱线收盘价高于通道下限并低于参考级别, 我们得到买信号。

平仓信号出现如下: 如果收盘柱线的最高价等于通道上限并且通道上限等于前柱线的值, 我们得到平多头仓的信号。如果收盘柱线的最低价等于通道下限并且通道下限等于前柱线的值, 我们得到平空头仓的信号。这些条件很难令人满意, 所以 EA 使用附加的止损。止损值利用 ATR 指标确定, 由此, 级别的计算来自通道限制: 最低限制用于多头止损, 最高限制用于空头止损。

该 EA 使用尾随止盈功能。

下图示意 EA 在策略测试员的可视模式中的性能。

参数



Lots - 订单交易量; 当为 0 时, 使用 MaxR 参数。

SndMl - 当 EA 开、平仓, 通过 email 发送消息。

DcF - 若亏损, 降低手数因子。如果值为 0, 不再减低。最低值, 最大的手数降低如果手数不能再降低, 使用最小手数。

MaxR - 最大风险从 0-1 (共享可用资金)。当 Lots 的值为 0, 它有效。

pATR - 止损的 ATR 周期。

rChannel - 价格通道周期。

Trailing - 尾随级别; 当 0 时, 尾随关闭。

原版中有 isFloatLots 参数, 用于交换 Lots 和 MaxR 变量。再次版本中, 它被 Lots 参数替代。若 Lots 为 0, 使用 MaxR 参数。