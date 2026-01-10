전문가 조언은 George-on-Don의 MQL4에서 재작성되었으며, 원본 링크는 https://www.mql5.com/ko/code/7756 입니다.

작동 원리



가격 채널이 정의됩니다(매개변수에 지정된 기간 동안 최대 고점(MaxH) 및 최소 저점(MinL)). 얻은 값을 사용하여 기준 레벨 (MaxH + MinL + Close)/3이 계산됩니다.

오픈 신호는 다음과 같은 경우에 발생합니다: 바 종가가 채널 상단 경계선 아래, 기준 레벨 위 - 매도. 바 종가가 채널 하단 경계 위, 기준 레벨 아래 - 매수.

종가 신호는 다음과 같은 경우에 발생합니다: 닫힌 막대의 고가가 채널의 상단 경계와 같고 채널 상단 경계의 값이 이전 막대의 값과 같을 때 - 매수 마감. 닫힌 막대의 낮은 가격은 채널의 하단 경계와 같고 채널의 하단 경계 값은 이전 막대의 값과 같아 매도를 마감합니다. 이러한 조건은 매우 드물게 충족될 수 있지만 이러한 청산 방식 외에도 전문가 고문은 스톱로스를 사용합니다. 손절매의 값은 ATR 지표에 의해 결정되며, 레벨은 채널 경계에서 계산됩니다: 매수 시에는 아래쪽에서, 매도 시에는 위쪽에서 계산됩니다.

전문가 어드바이저는 추적손절 기능으로 인해 이익을 얻습니다.

이미지는 시각적 모드에서 테스터의 전문가 조언자의 작업을 보여줍니다.

매개변수



랏 - 주문량, 값이 0이면 MaxR 매개변수가 활성화됩니다.

SndMl - 전문가 조언자가 포지션을 개시 및 청산할 때 이메일로 메시지를 보냅니다.

DcF - 손실 발생 시 랏 감소 계수. 값이 0이면 감소가 수행되지 않습니다. 값이 작을수록 로트 감소가 더 강하게 수행됩니다. 로트를 줄일 수 없는 경우 최소 로트가 사용됩니다.

MaxR - 최대 위험도, 0-1(여유 자금의 몫)입니다. 0과 같은 랏에서 유효합니다.

pATR - 스톱로스를 위한 ATR 기간.

r채널 - 가격 채널 기간.

후행 - 후행 레벨, 값 0에서 후행이 꺼집니다.

원본에는 변수 Lots 또는 MaxR의 사용을 전환하는 매개 변수 isFloatLots가 있으며, 여기서는 Lots 매개 변수로 대체되고, 0과 같은 Lots는 매개 변수 MaxR이 작동합니다.