TradeChannel - MetaTrader 5용 expert
전문가 조언은 George-on-Don의 MQL4에서 재작성되었으며, 원본 링크는 https://www.mql5.com/ko/code/7756 입니다.
작동 원리
가격 채널이 정의됩니다(매개변수에 지정된 기간 동안 최대 고점(MaxH) 및 최소 저점(MinL)). 얻은 값을 사용하여 기준 레벨 (MaxH + MinL + Close)/3이 계산됩니다.
오픈 신호는 다음과 같은 경우에 발생합니다: 바 종가가 채널 상단 경계선 아래, 기준 레벨 위 - 매도. 바 종가가 채널 하단 경계 위, 기준 레벨 아래 - 매수.
종가 신호는 다음과 같은 경우에 발생합니다: 닫힌 막대의 고가가 채널의 상단 경계와 같고 채널 상단 경계의 값이 이전 막대의 값과 같을 때 - 매수 마감. 닫힌 막대의 낮은 가격은 채널의 하단 경계와 같고 채널의 하단 경계 값은 이전 막대의 값과 같아 매도를 마감합니다. 이러한 조건은 매우 드물게 충족될 수 있지만 이러한 청산 방식 외에도 전문가 고문은 스톱로스를 사용합니다. 손절매의 값은 ATR 지표에 의해 결정되며, 레벨은 채널 경계에서 계산됩니다: 매수 시에는 아래쪽에서, 매도 시에는 위쪽에서 계산됩니다.
전문가 어드바이저는 추적손절 기능으로 인해 이익을 얻습니다.
이미지는 시각적 모드에서 테스터의 전문가 조언자의 작업을 보여줍니다.
매개변수
- 랏 - 주문량, 값이 0이면 MaxR 매개변수가 활성화됩니다.
- SndMl - 전문가 조언자가 포지션을 개시 및 청산할 때 이메일로 메시지를 보냅니다.
- DcF - 손실 발생 시 랏 감소 계수. 값이 0이면 감소가 수행되지 않습니다. 값이 작을수록 로트 감소가 더 강하게 수행됩니다. 로트를 줄일 수 없는 경우 최소 로트가 사용됩니다.
- MaxR - 최대 위험도, 0-1(여유 자금의 몫)입니다. 0과 같은 랏에서 유효합니다.
- pATR - 스톱로스를 위한 ATR 기간.
- r채널 - 가격 채널 기간.
- 후행 - 후행 레벨, 값 0에서 후행이 꺼집니다.
원본에는 변수 Lots 또는 MaxR의 사용을 전환하는 매개 변수 isFloatLots가 있으며, 여기서는 Lots 매개 변수로 대체되고, 0과 같은 Lots는 매개 변수 MaxR이 작동합니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/1049
