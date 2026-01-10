Le conseiller expert est réécrit à partir de MQL4, par George-on-Don, lien vers l'original - https://www.mql5.com/fr/code/7746.

Principe de fonctionnement

L'entrée est effectuée au croisement simultané de deux MA et au croisement du CCI zéro. La sortie est effectuée au croisement inverse de deux MA. L'image montre l'entrée en position de vente, la barre de signal est marquée par une ligne verticale, la sortie est effectuée par le croisement inverse de la MA.

En outre, un stop loss est utilisé dans la taille déterminée par l'indicateur ATR. Dans l'ATR original, la barre de formation est utilisée, dans cet Expert Advisor, c'est la première barre formée qui est utilisée.

En cas de transactions non rentables, le volume de la nouvelle position ouverte peut être réduit proportionnellement au nombre de transactions non rentables, plus il y a de transactions non rentables à la suite, plus le lot est petit. En cas de profit, le conseiller expert continue à travailler avec le lot initial. Le lot initial peut être constant ou proportionnel aux fonds libres.

Paramètres



FMa - période de МА rapide.

SMa - période de l'AM lent.

PCCi - période CCI.

pATR - période de l'ATR pour le stoploss.

Lots - volume de l'ordre, si la valeur est 0, le paramètre MaxR est actif ;

SndMl - envoie des messages par e-mail lorsque l'Expert Advisor ouvre et ferme une position.

DcF - facteur de réduction des lots pour les pertes. Si la valeur est 0, la réduction n'est pas effectuée. Plus la valeur est petite, plus la réduction du lot est importante. En cas d'impossibilité de réduire le lot, le lot minimum est utilisé.

MaxR - Risque maximum, de 0 à 1 (part des fonds libres). Il est valide lorsque Lots est égal à 0.

Remarque



Le MA simple au cours de clôture est utilisé. Le CCI est calculé sur la base du cours de clôture. Seules les périodes des indicateurs peuvent être modifiées dans la fenêtre des propriétés.