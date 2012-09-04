Эксперт переписан с MQL4, автор George-on-Don, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7746.

Принцип работы

Вход выполняется при одновременном пересечении двух МА и пересечении CCI нуля. Выход при обратном пересечении двух МА. На изображении изображен вход в позицию sell, сигнальный бар отмечен вертикальной линией, выход выполнен по обратному пересечению МА.

Дополнительно используется стоплосс в размере определяемом индикатором ATR. В оригинале используется ATR с формирующегося бара, в этом эксперте используется первый сформированный.

При убыточных сделках объем вновь открываемой позиции может сокращаться пропорционально количеству убыточных сделок, чем больше убыточных сделок подряд, тем меньше лот. В случае прибыли, эксперт продолжает работат начальныым лотом. Начальный лот может быть постоянный или пропорциональный свободным средствам.

Параметры



FMa - период быстрой МА.

SMa - период медленной МА.

PCCi - период CCI.

pATR - период ATR для стоплосса.

Lots - объем ордера, при значении 0 действует параметр MaxR;

SndMl - отсылать сообщения по е-майл при выполнении экспертом открытия и закрытия позиции.

DcF - фактор сокращения лота при убытках. При значении 0 сокращение не выполняется. Чем меньше значение, тем сильнее выполняется сокращение лота. В случае невозможности сократить лот, используется минимальный лот.

MaxR - Максимальный риск, от 0-1 (доля свободных средств). Действует при Lots равном 0.

Примечание



Используются простые МА по цене закрытия. CCI рассчитвается по цене закрытия. Через окно свойств меняются только периоды индикаторов.