Советники

MA2CCI - эксперт для MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
5130
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт переписан с MQL4, автор George-on-Don, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/7746.

Принцип работы 

Вход выполняется при одновременном пересечении двух МА и пересечении CCI нуля. Выход при обратном пересечении двух МА. На изображении изображен вход в позицию sell, сигнальный бар отмечен вертикальной линией, выход выполнен по обратному пересечению МА.

 

Дополнительно используется стоплосс в размере определяемом индикатором ATR. В оригинале используется ATR с формирующегося бара, в этом эксперте используется первый сформированный. 

При убыточных сделках объем вновь открываемой позиции может сокращаться пропорционально количеству убыточных сделок, чем больше убыточных сделок подряд, тем меньше лот. В случае прибыли, эксперт продолжает работат начальныым лотом. Начальный лот может быть постоянный или пропорциональный свободным средствам.

Параметры

  • FMa - период быстрой МА.
  • SMa - период медленной МА.
  • PCCi - период CCI.
  • pATR - период ATR для стоплосса.
  • Lots - объем ордера, при значении 0 действует параметр MaxR;
  • SndMl - отсылать сообщения по е-майл при выполнении экспертом открытия и закрытия позиции.
  • DcF - фактор сокращения лота при  убытках. При значении 0 сокращение не выполняется. Чем меньше значение, тем сильнее выполняется сокращение лота. В случае невозможности сократить лот, используется минимальный лот.
  • MaxR - Максимальный риск, от 0-1 (доля свободных средств). Действует при Lots равном 0.

Примечание

Используются простые МА по цене закрытия. CCI рассчитвается по цене закрытия. Через окно свойств меняются только периоды индикаторов.

 

 

TradeChannel TradeChannel

Эксперт на основе ценового канала

MultiRVISignal MultiRVISignal

Индикатор MultiRVISignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения четырёх индикаторов RVI с разных таймфреймов.

Fast Trading Panel Fast Trading Panel

Fast Trading Panel - панель для быстрой торговли

Цветной ЗигЗаг Цветной ЗигЗаг

Многоцветная модификация Быстрого Зигзага.