Uzman Danışman, George-on-Don tarafından MQL4'ten yeniden yazılmıştır, orijinaline bağlantı - https://www.mql5.com/tr/code/7746.

Çalışma prensibi

Giriş, iki MA' nın aynı anda kesişmesi ve CCI sıfırın kesişmesi ile gerçekleştirilir. Çıkış, iki MA'nın ters geçişinde gerçekleştirilir. Görüntü satış pozisyonuna girişi gösterir, sinyal çubuğu dikey bir çizgi ile işaretlenir, çıkış MA'nın ters geçişi ile yapılır.

Ek olarak, ATR göstergesi tarafından belirlenen boyutta bir durdurma kaybı kullanılır. Orijinal ATR'de oluşturan çubuktan kullanılır, bu Uzman Danışman'da ilk oluşturulan çubuk kullanılır.

Kârsız işlemler durumunda, yeni açılan pozisyonun hacmi, kârsız işlemlerin sayısıyla orantılı olarak azaltılabilir, arka arkaya ne kadar çok kârsız işlem olursa, lot o kadar küçük olur. Kâr durumunda, Uzman Danışman ilk lot ile çalışmaya devam eder. Başlangıç lotu sabit veya serbest fonlarla orantılı olabilir.

Parametreler



FMa - hızlı МА dönemi.

SMa - yavaş MA dönemi.

PCCi - CCI dönemi.

pATR - stoploss için ATR dönemi.

Lotlar - sipariş hacmi, değer 0 ise, MaxR parametresi etkindir;

SndMl - Uzman Danışman bir pozisyon açtığında ve kapattığında e-posta ile mesaj gönderin.

DcF - kayıplar için lot azaltma faktörü. Değer 0 ise, azaltma gerçekleştirilmez. Değer ne kadar küçükse, lot azaltma o kadar güçlü gerçekleştirilir. Lotu azaltmanın imkansız olması durumunda, minimum lot kullanılır.

MaxR - Maksimum risk, 0-1 arası (serbest fonların payı). Lots 0'a eşit olduğunda geçerlidir.

Not



Kapanış fiyatında basit MA kullanılır. CCI kapanış fiyatına göre hesaplanır. Özellikler penceresinden yalnızca gösterge periyotları değiştirilebilir.