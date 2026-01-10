전문가 조언은 George-on-Don의 MQL4에서 재작성되었으며, 원본 링크는 https://www.mql5.com/ko/code/7746 입니다.

작동 원리

진입은 두 이평선이 동시에 교차하고 CCI 0이 교차할 때 수행됩니다. 종료는 두 MA의 역교차에서 수행됩니다. 이미지는 매도 포지션 진입을 보여주고, 신호 막대는 수직선으로 표시되어 있으며, 출구는 MA의 역교차로 이루어집니다.

또한 스톱로스는 ATR 지표에 의해 결정된 크기로 사용됩니다. 포밍 바의 원래 ATR이 사용되며, 이 전문가 어드바이저에서는 첫 번째 포밍 바가 사용됩니다.

수익성이없는 거래의 경우 새로 개설 된 포지션의 볼륨은 수익성이없는 거래 수에 비례하여 감소 할 수 있으며, 연속으로 수익성이없는 거래가 많을수록 랏이 작아집니다. 수익이 발생한 경우 전문가는 초기 랏으로 계속 작업합니다. 초기 랏은 일정하거나 여유 자금에 비례할 수 있습니다.

매개변수



FMa - 빠른 МА의 기간.

SMa - 느린 MA의 기간.

PCCi - CCI 기간.

pATR - 스톱로스의 ATR 기간.

랏 - 주문량, 값이 0이면 MaxR 매개변수가 활성화됩니다;

SndMl - 전문가 조언자가 포지션을 개시 및 청산할 때 이메일로 메시지를 보냅니다.

DcF - 손실에 대한 랏 감소 계수. 값이 0이면 감소가 수행되지 않습니다. 값이 작을수록 로트 감소가 더 강하게 수행됩니다. 로트를 줄일 수 없는 경우 최소 로트가 사용됩니다.

MaxR - 최대 위험도, 0-1(여유 자금의 몫)입니다. 로트가 0과 같을 때 유효합니다.

참고



종가 기준 단순 MA가 사용됩니다. CCI는 종가로 계산됩니다. 지표 기간만 속성 창을 통해 변경할 수 있습니다.