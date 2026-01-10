Unisciti alla nostra fan page
MA2CCI - sistema esperto per MetaTrader 5
L'Expert Advisor è riscritto da MQL4, da George-on-Don, link all'originale - https://www.mql5.com/it/code/7746.
Principio di funzionamento
L'entrata avviene all'incrocio simultaneo di due MA e all'incrocio del CCI zero. L'uscita avviene all'incrocio inverso di due MA. L'immagine mostra l'entrata nella posizione di vendita, la barra del segnale è contrassegnata da una linea verticale, l'uscita avviene all'incrocio inverso della MA.
Inoltre, viene utilizzato uno stop loss della dimensione determinata dall'indicatore ATR. Nell'ATR originale si utilizza la barra di formazione, in questo Expert Advisor si utilizza la prima barra formata.
In caso di operazioni non redditizie, il volume della nuova posizione aperta può essere ridotto proporzionalmente al numero di operazioni non redditizie; più operazioni non redditizie si susseguono, più piccolo è il lotto. In caso di profitto, l'Expert Advisor continua a lavorare con il lotto iniziale. Il lotto iniziale può essere costante o proporzionale ai fondi liberi.
Parametri
- FMa - periodo della МА veloce.
- SMa - periodo di MA lento.
- PCCi - periodo del CCI.
- pATR - periodo dell'ATR per lo stoploss.
- Lotti - volume degli ordini; se il valore è 0, il parametro MaxR è attivo;
- SndMl - invio di messaggi via e-mail quando l'Expert Advisor apre e chiude una posizione.
- DcF - fattore di riduzione del lotto per le perdite. Se il valore è 0, la riduzione non viene effettuata. Quanto più piccolo è il valore, tanto più forte è la riduzione del lotto. In caso di impossibilità di ridurre il lotto, viene utilizzato il lotto minimo.
- MaxR - Rischio massimo, da 0 a 1 (quota di fondi liberi). È valido quando Lotti è uguale a 0.
Nota
Si utilizza la MA semplice al prezzo di chiusura. Il CCI è calcolato in base al prezzo di chiusura. Solo i periodi dell'indicatore possono essere modificati attraverso la finestra delle proprietà.
