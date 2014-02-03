请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/7746, 它的作者是 George-on-Don。
它如何工作
入场点位于两条 MA 的交汇处, 并且同时 CCI 与零轴交汇。出场点位于两条 MA 的反向交汇点。下图示意一个卖单的入场位置, 信号以垂直线作为标记, 且退出点位于两条 MA 的反向交汇点。
此外, 止损是用 ATR 指标确定的值。原版利用正形成柱线的 ATR, 而这个 EA 使用第一个完整柱线。
如果交易有亏损, 新仓位的交易量可以按比例减至亏损的交易数量。更多的连续亏损, 更小的交易手数。如果交易盈利, EA 保持初始的交易手数。初始交易手数可为常量或按资金比例。
参数
- FMa - 快速 MA 周期。
- SMa - 慢速 MA 周期。
- PCCi - CCI 周期。
- pATR - ATR 周期用于止损。
- Lots - 订单手数; 当等于 0, 使用 MaxR 参数;
- SndMl - 当 EA 开、平仓, 通过 email 发送消息。
- DcF - 若亏损, 降低手数因子。如果值为 0, 不再减低。最低值, 最大的手数降低如果手数不能再降低, 使用最小手数。
- MaxR - 最大风险从 0-1 (共享可用资金)。当 Lots 值等于 0 时有效。
注释
简单 MAs 用于平仓。CCI 以收盘价计算。仅有指标周期可以在窗口属性中改变。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1048
TradeChannel
基于价格通道的 EAIncGUI_BitPic
像素绘画图形控件。