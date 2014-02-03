该 EA 重写自 MQL4 版本, 原版本发表在 https://www.mql5.com/en/code/7746, 它的作者是 George-on-Don。

它如何工作

入场点位于两条 MA 的交汇处, 并且同时 CCI 与零轴交汇。出场点位于两条 MA 的反向交汇点。下图示意一个卖单的入场位置, 信号以垂直线作为标记, 且退出点位于两条 MA 的反向交汇点。

此外, 止损是用 ATR 指标确定的值。原版利用正形成柱线的 ATR, 而这个 EA 使用第一个完整柱线。

如果交易有亏损, 新仓位的交易量可以按比例减至亏损的交易数量。更多的连续亏损, 更小的交易手数。如果交易盈利, EA 保持初始的交易手数。初始交易手数可为常量或按资金比例。

参数



FMa - 快速 MA 周期。

SMa - 慢速 MA 周期。

PCCi - CCI 周期。

pATR - ATR 周期用于止损。

Lots - 订单手数; 当等于 0, 使用 MaxR 参数;

SndMl - 当 EA 开、平仓, 通过 email 发送消息。

DcF - 若亏损, 降低手数因子。如果值为 0, 不再减低。最低值, 最大的手数降低如果手数不能再降低, 使用最小手数。

MaxR - 最大风险从 0-1 (共享可用资金)。当 Lots 值等于 0 时有效。

注释



简单 MAs 用于平仓。CCI 以收盘价计算。仅有指标周期可以在窗口属性中改变。