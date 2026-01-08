CodeBaseSezioni
Indicatori

ZigZag rapido. - indicatore per MetaTrader 5

FastZZ è lo zigzag più semplice e veloce. Realizza appieno l'"immagine" dell'IdealZZZ, pur essendo diverse volte più veloce ed economico di quest'ultimo.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/1027

