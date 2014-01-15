CodeBaseSeções
YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - script para MetaTrader 5

YURAZ | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Yuriy Zaytsev
Visualizações:
4486
Avaliação:
(46)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Quando eu usei o histórico de cotações do terminal cliente MetaTrader4, eu descobri que alguns corretores não tem o histórico completo.

A qualidade dos dados históricos da barra é melhor, então eu decidi exportar o histórico de cotações do MetaTrader 5 e importá-los no MetaTrader 4.

Este script irá ajudá-lo a obter o histórico completo para MetaTrader 4.

Script para exporar o histórico de dados do MetaTrader 5 para o MetaTrader 4

O script cria arquivos. CSV com os dados históricos das barras.

Os passos:

  • 1 - Instale o terminal cliente MetaTrader 5 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
  • 2 - Vá ao Menu principal->Ferramentas->Opções->Max de barras no gráfico, e defina MaxBars no gráfico de acordo com o histórico de barras necessário:

Script para exporar o histórico de dados do MetaTrader 5 para o MetaTrader 4


  • 3 - Carregue este script e coloque o na pasta MQL5\Scripts
    no WINDOWS7/VISTA copie ele para a pasta Roaming em vez de Program Files:
    por exemplo c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\

    </administrador
  • 4 - Compile o script e anexe ele aos gráficos de cada período do MetaTrader 4: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1

Script para exporar o histórico de dados do MetaTrader 5 para o MetaTrader 4


Script para exporar o histórico de dados do MetaTrader 5 para o MetaTrader 4


  • 5 - Feche o MetaTrader 5;
  • 6 - Abra o MetaTrader 4;
  • 7 - Pressione F2;
  • 8 - Escolha o par de moeda;
  • 9 - Selecione o tempo gráfico;

Script para exporar o histórico de dados do MetaTrader 5 para o MetaTrader 4

Vamos considerar como baixá-lo para o tempo gráfico M15.
  • 10 - Selecione o arquivo criado para o período de tempo M15.
  • 11 - Pressione o botão "Import":

Script para exporar o histórico de dados do MetaTrader 5 para o MetaTrader 4

  • 12 - Repita o passo Nº 10 para cada par. Repita o passo Nº 11 para cada período de tempo do par:

Script para exporar o histórico de dados do MetaTrader 5 para o MetaTrader 4

Vamos verificar!

Antes:

Script para exporar o histórico de dados do MetaTrader 5 para o MetaTrader 4

Depois:

Script para exporar o histórico de dados do MetaTrader 5 para o MetaTrader 4


YURAZ

yzh@mail.ru

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/232

