Quando eu usei o histórico de cotações do terminal cliente MetaTrader4, eu descobri que alguns corretores não tem o histórico completo.

A qualidade dos dados históricos da barra é melhor, então eu decidi exportar o histórico de cotações do MetaTrader 5 e importá-los no MetaTrader 4.

Este script irá ajudá-lo a obter o histórico completo para MetaTrader 4.







O script cria arquivos. CSV com os dados históricos das barras.

Os passos:



1 - Instale o terminal cliente MetaTrader 5 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe

2 - Vá ao Menu principal->Ferramentas->Opções->Max de barras no gráfico, e defina MaxBars no gráfico de acordo com o histórico de barras necessário:

3 - Carregue este script e coloque o na pasta MQL5\Scripts

no WINDOWS7/VISTA copie ele para a pasta Roaming em vez de Program Files:

por exemplo c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\



4 - Compile o script e anexe ele aos gráficos de cada período do MetaTrader 4: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1







5 - Feche o MetaTrader 5;



6 - Abra o MetaTrader 4;

7 - Pressione F2;

8 - Escolha o par de moeda;



9 - Selecione o tempo gráfico;





10 - Selecione o arquivo criado para o período de tempo M15.

11 - Pressione o botão "Import":

Vamos considerar como baixá-lo para o tempo gráfico M15.

12 - Repita o passo Nº 10 para cada par. Repita o passo Nº 11 para cada período de tempo do par:

Vamos verificar!Antes:





Depois:





YURAZ

yzh@mail.ru