Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
YURAZ_CreateCSV_HistoryFile_From_MT5_For_MT4 - script para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Yuriy Zaytsev
- Visualizações:
- 4486
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Quando eu usei o histórico de cotações do terminal cliente MetaTrader4, eu descobri que alguns corretores não tem o histórico completo.
A qualidade dos dados históricos da barra é melhor, então eu decidi exportar o histórico de cotações do MetaTrader 5 e importá-los no MetaTrader 4.
Este script irá ajudá-lo a obter o histórico completo para MetaTrader 4.
O script cria arquivos. CSV com os dados históricos das barras.
Os passos:
- 1 - Instale o terminal cliente MetaTrader 5 http://files.metaquo...t5/mt5setup.exe
- 2 - Vá ao Menu principal->Ferramentas->Opções->Max de barras no gráfico, e defina MaxBars no gráfico de acordo com o histórico de barras necessário:
- 3 - Carregue este script e coloque o na pasta MQL5\Scripts
no WINDOWS7/VISTA copie ele para a pasta Roaming em vez de Program Files:
por exemplo c:\Users\<administrator\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075\MQL5\Scripts\
</administrador
- 4 - Compile o script e anexe ele aos gráficos de cada período do MetaTrader 4: M1 M5 M15 M30 H1 H4 D1 W1
- 5 - Feche o MetaTrader 5;
- 6 - Abra o MetaTrader 4;
- 7 - Pressione F2;
- 8 - Escolha o par de moeda;
- 9 - Selecione o tempo gráfico;
Vamos considerar como baixá-lo para o tempo gráfico M15.
- 10 - Selecione o arquivo criado para o período de tempo M15.
- 11 - Pressione o botão "Import":
- 12 - Repita o passo Nº 10 para cada par. Repita o passo Nº 11 para cada período de tempo do par:
Vamos verificar!
Antes:
Depois:
YURAZ
yzh@mail.ru
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/232
Concurso de submissão de Painéis Gráficos.Exp5-VirtualTradePad para mt5 v 4 (versão Concurso)
Este Expert Advisor irá simplificar as negociações manuais. Ele suporta as negociações por um clique.
Reinicializador do gráfico com o recálculo de todos os indicadores.RSI-Crossover_Alert
Indicador simples de semáforo contendo alertas e proporcionando a possibilidade de enviar sinais para o e-mail ou smartphone.