Painel de Negociação - como sair de uma situação de perda (drawdown)

Como posso eliminar posições não lucrativas na minha grade de ordens, cobrindo-as com posições lucrativas?

Por exemplo, temos uma grade de ordens composta por posições de Compra:





Observamos que a tendência é de baixa e a probabilidade de reversão de preço para cima é baixa. Como podemos reduzir o drawdown na grade de ordens e eliminar as posições perdedoras nessa situação?

Nesse caso, podemos fechar as posições mais distantes, onde o lucro e a perda se compensam, e o lucro total será zero:

Dessa forma, reduzimos o tamanho da grade de ordens (a carga de depósito), eliminando a posição não lucrativa mais distante.

Em seguida, podemos abrir uma ordem pendente no lugar da posição fechada e, se o preço voltar a subir, podemos fechar novamente a posição não lucrativa mais distante.





Mas como evitar perder o momento em que o preço recua? Você pode usar o TradePanel para isso. Configure-o e ative este recurso. O TradePanel rastreará os lucros de suas posições e, assim que for possível fechar uma posição perdedora com uma lucrativa, ele o fará.

Como configurar este recurso:

Acesse a aba "Grades" e selecione a grade de ordens à qual deseja aplicar essa funcionalidade:

Se você não tiver uma grade de ordens, poderá criar uma a partir de pedidos e posições existentes clicando neste botão e selecionando os pedidos e posições desejados:

Acesse a aba AutoCl:

Configure as seguintes opções:

1️⃣ Defina a perda mínima para a posição à qual a função deve ser aplicada.

2️⃣ Defina o lucro que deve permanecer após a função fechar as posições.

3️⃣ Defina o número de posições lucrativas que a função pode usar para fechar uma posição perdedora.

4️⃣ Marque a caixa de seleção.

Por exemplo, os seguintes parâmetros foram definidos:

Perda mínima -30$

Lucro adicional 10$

Número máximo de posições lucrativas utilizadas - 3

De acordo com essas configurações, a função buscará posições com um prejuízo de pelo menos -$30. Assim que uma posição desse tipo aparecer, o TradePanel começará a combiná-la com posições lucrativas.

As posições lucrativas serão selecionadas de forma que o lucro das posições lucrativas compense o prejuízo de uma posição não lucrativa, com um lucro residual de pelo menos $10. De uma a três posições lucrativas podem ser usadas para cobrir o prejuízo.

Assim que forem encontradas posições lucrativas que compensem a posição não lucrativa, a função fechará imediatamente essas posições e continuará buscando novas posições não lucrativas.