🚀 Equity Tracker MT5 – Guia de Ajuda e Configuração

O Equity Tracker MT5 mantém você conectado à sua conta MT5 enviando mensagens pelo Telegram ou Discord sempre que eventos importantes acontecem: novas operações, alertas de risco, sinais de atividade (“I’m alive”) e relatórios periódicos de lucro. Ele também pode desenhar um resumo de lucros diretamente no gráfico para que você confirme rapidamente que o robô está em execução.





Importante: O Equity Tracker MT5 não abre, fecha ou gerencia operações. Ele é apenas uma ferramenta de monitoramento, segura para usar junto com qualquer estratégia ou robô.

1️⃣ Primeiros Passos





Anexe o Equity Tracker MT5 a qualquer gráfico que você já tenha aberto. O símbolo e o timeframe não importam – ele monitora toda a conta. Antes de clicar em OK, abra a aba Inputs (Parâmetros) e ajuste suas preferências. Ative pelo menos um canal de notificação (Telegram ou Discord) e preencha o token, o ID do chat ou a URL do webhook necessários. Clique em OK.

Dica: Depois de configurar tudo, salve sua configuração como um template ou profile para reutilizá-la em outros gráficos e contas.

2️⃣ Configuração do Telegram



Exemplo de notificações do Telegram em um celular

No Telegram, pesquise por @BotFather. Envie o comando /newbot e siga as instruções para criar um novo bot. O BotFather vai fornecer um Bot Token parecido com 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz . Copie esse token. Abra o seu novo bot no Telegram e envie qualquer mensagem para ele (por exemplo, “Olá”). Abra este link no navegador (substitua <YOUR_TOKEN> pelo token que você copiou):

https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getUpdates Procure na resposta JSON pela seção "chat" e copie o valor de "id". Este é o ID do seu chat ou canal (para canais geralmente é negativo, por exemplo, -1001234567890 ). No MT5, abra os parâmetros do Equity Tracker MT5 e cole: O token do bot em Bot token from @BotFather .

. O ID do chat ou canal em Target chat/channel ID .

. Altere Enable Telegram notifications para true.

3️⃣ Configuração do Discord



Configuração de Webhook no Discord para alertas

Abra o seu servidor no Discord e selecione o canal onde deseja receber os alertas. Clique no ícone de engrenagem desse canal e vá em Integrações → Webhooks. Crie um novo webhook, dê um nome a ele e copie a Webhook URL. No MT5, abra os parâmetros do Equity Tracker MT5 e cole essa URL em Webhook URL for the target channel. Defina Enable Discord notifications como true.

4️⃣ Permitir WebRequest no MT5 (Obrigatório)

O MT5 bloqueia requisições HTTP externas por padrão. Você precisa permitir WebRequest para o Telegram e/ou Discord, caso contrário nenhuma mensagem será enviada.



Ativando WebRequest nas configurações de Expert Advisors do MT5

No MT5, vá em Tools → Options → Expert Advisors. Marque a opção “Allow WebRequest for listed URL”. Adicione estas URLs (uma por linha): https://api.telegram.org

https://discord.com Clique em OK.

5️⃣ Parâmetros Configuráveis (Inputs)

A aba Inputs é organizada por seções. Abaixo está uma descrição de cada campo usando os mesmos títulos que você vê dentro do MT5.



Os inputs são agrupados por seção para facilitar a configuração

TELEGRAM

Enable Telegram notifications – ativa ou desativa os alertas pelo Telegram ( true/false , padrão false ).

– ativa ou desativa os alertas pelo Telegram ( , padrão ). Bot token from @BotFather – cole o token fornecido pelo @BotFather .

– cole o token fornecido pelo . Target chat/channel ID (can be negative) – ID do chat ou canal para onde as mensagens serão enviadas.

DISCORD

Enable Discord notifications – ativa ou desativa os alertas pelo Discord ( true/false , padrão false ).

– ativa ou desativa os alertas pelo Discord ( , padrão ). Webhook URL for the target channel – cole a URL do webhook do seu canal no Discord.

EVENT NOTIFICATIONS

Notify when the EA starts – envia uma mensagem quando o Equity Tracker MT5 é anexado e começa a rodar.

– envia uma mensagem quando o Equity Tracker MT5 é anexado e começa a rodar. Notify when the EA stops – envia uma mensagem quando o robô é removido ou para de funcionar.

ORDER NOTIFICATIONS

Notify when a new order is opened – alerta para novas posições ( true/false , padrão true ).

– alerta para novas posições ( , padrão ). Notify when an order is closed – alerta para posições fechadas ( true/false , padrão true ).

– alerta para posições fechadas ( , padrão ). Notify when SL/TP is modified – alerta quando o stop-loss ou take-profit é alterado ( true/false , padrão true ).

– alerta quando o stop-loss ou take-profit é alterado ( , padrão ). Attach a chart screenshot with order notifications – inclui capturas de tela nas notificações de operações (true/false, padrão true).

ACCOUNT NOTIFICATIONS

Notify when floating drawdown passes a threshold – ativa alertas de rebaixamento (drawdown) ( true/false , padrão true ).

– ativa alertas de rebaixamento (drawdown) ( , padrão ). Drawdown threshold (in percent) – percentual de perda flutuante que dispara um alerta (padrão 10.0 ).

– percentual de perda flutuante que dispara um alerta (padrão ). Notify when equity gain reaches a profit target – ativa alertas de alvo de lucro ( true/false ).

– ativa alertas de alvo de lucro ( ). Profit target in percent (equity vs. initial balance) – percentual de ganho que dispara um alerta (padrão 5.0 ).

– percentual de ganho que dispara um alerta (padrão ). Notify when margin level falls below a limit – ativa alertas de margem baixa ( true/false ).

– ativa alertas de margem baixa ( ). Minimum allowed margin level (in percent) – limite mínimo de nível de margem (padrão 150.0 ).

– limite mínimo de nível de margem (padrão ). Attach a chart screenshot with account notifications – inclui capturas de tela nos alertas de risco da conta (true/false, padrão true).

PROFIT REPORT

Send a Profit Report periodically – define com que frequência os relatórios de lucro são enviados:

REPORT_DISABLED , REPORT_HOURLY , REPORT_DAILY , REPORT_WEEKLY (padrão REPORT_DAILY ).

– define com que frequência os relatórios de lucro são enviados: REPORT_DISABLED , REPORT_HOURLY , REPORT_DAILY , REPORT_WEEKLY (padrão ). Times of day (HH:MM) separated by semicolons – lista de horários para envio, por exemplo 10:30;15:30 .

– lista de horários para envio, por exemplo 10:30;15:30 . Weekdays to send (e.g. "Sun;Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat") – dias da semana em que os relatórios estarão ativos, por exemplo Mon;Fri .

– dias da semana em que os relatórios estarão ativos, por exemplo Mon;Fri . Use broker/server time or your computer's local time – escolha TIME_SERVER ou TIME_LOCAL (padrão TIME_SERVER ).

– escolha TIME_SERVER ou TIME_LOCAL (padrão ). Attach a chart screenshot with each report – anexa uma captura de tela a cada relatório (true/false, padrão true).

CHART

Show Profit Report on chart – mostra ou oculta o resumo de lucros sobre o gráfico ( true/false , padrão true ).

– mostra ou oculta o resumo de lucros sobre o gráfico ( , padrão ). Location for the report – escolha um canto da tela (por exemplo Bottom Right ).

– escolha um canto da tela (por exemplo ). Size of the report – escolha entre Large, Regular ou Compact (padrão Regular).

HEARTBEAT

Enable periodic "I'm alive" messages – envia mensagens periódicas de status ( true/false , padrão false ).

– envia mensagens periódicas de status ( , padrão ). "I'm alive" messages interval (in minutes) – intervalo entre as mensagens de heartbeat (padrão 5 minutos ).

– intervalo entre as mensagens de heartbeat (padrão ). Send periodic GET requests to the external ping URL – ativa verificações externas de uptime ( true/false , padrão false ).

– ativa verificações externas de uptime ( , padrão ). External ping URL for uptime checks – URL para ping (por exemplo um serviço como UptimeRobot ou HealthChecks).

– URL para ping (por exemplo um serviço como UptimeRobot ou HealthChecks). Interval for external ping (minutes) – intervalo entre os pings (padrão 5 minutos).

ADVANCED

Logging level: None, Error, Warning, Info, Debug, Trace – escolha quanto detalhe será registrado nos logs (padrão “no logs”).

6️⃣ Preferências de Mensagens e Screenshots

Ative ou desative separadamente as capturas de tela para notificações de ordens e notificações da conta para controlar quantas imagens serão enviadas.

e para controlar quantas imagens serão enviadas. Use as capturas de tela de ordens e da conta para ver o contexto exato do gráfico de cada alerta sem precisar entrar no VPS.

7️⃣ Cobertura de Eventos e Alertas de Risco



Exemplo visual de notificações de operações e risco

Receba alertas quando operações são abertas, fechadas ou modificadas para nunca perder uma entrada ou saída .

. Use alertas de drawdown para proteger desafios de prop-firm: defina o limite de drawdown abaixo da regra do broker para ter um aviso antecipado .

para proteger desafios de prop-firm: defina o limite de drawdown abaixo da regra do broker para ter um . Use alertas de alvo de lucro para saber o momento exato em que sua conta atinge um percentual-alvo (por exemplo 8% para concluir a Fase 1).

para saber o momento exato em que sua conta atinge um percentual-alvo (por exemplo 8% para concluir a Fase 1). Use alertas de nível de margem como um sistema de aviso antecipado antes de um margin call.

como um antes de um margin call. Combine alertas com screenshots para acelerar a investigação quando algo incomum acontecer.

8️⃣ Relatórios



Exemplo de relatório de lucros com estatísticas principais

Ative os Profit Reports periódicos para receber instantâneos automáticos do seu lucro e prejuízo.

periódicos para receber instantâneos automáticos do seu lucro e prejuízo. Escolha entre hourly , daily ou weekly dependendo de quão ativa é sua estratégia.

, ou dependendo de quão ativa é sua estratégia. Defina vários horários de envio usando valores HH:MM separados por ponto e vírgula (por exemplo 09:00;12:00;17:00 ).

Selecione em quais dias da semana os relatórios devem ser enviados (por exemplo Mon;Fri ).

Escolha se os horários serão interpretados usando o horário do servidor ou o horário local .

ou o . Anexe capturas de tela aos relatórios para ver todas as informações importantes mais uma visão gráfica do gráfico.

Mostre o relatório de lucros diretamente no gráfico para confirmar, em um relance, que o Equity Tracker MT5 está rodando e atualizando corretamente.

9️⃣ Comandos Manuais (somente Telegram)

Quando o Telegram está habilitado, o Equity Tracker MT5 envia botões inline que permitem solicitar informações sob demanda.



Botões inline para atualizações instantâneas de status

📈 Profit Report – envia o detalhamento mais recente de lucros.

– envia o detalhamento mais recente de lucros. 💼 Account Status – mostra saldo, capital (equity), margem e um resumo das posições abertas.

– mostra saldo, capital (equity), margem e um resumo das posições abertas. 📊 Open Positions – lista todas as operações abertas com as principais informações.

Depois de anexar o robô e configurar o Telegram, esses botões são enviados automaticamente. Você pode tocá-los sempre que quiser uma atualização instantânea, sem esperar pelo próximo relatório agendado.

🔟 Casos de Uso e Boas Práticas

Traders de Prop-Firm

Defina o limite de drawdown um pouco abaixo do limite diário da prop-firm para ser avisado antes de violar as regras.

para ser avisado antes de violar as regras. Configure o percentual de alvo de lucro para combinar com a meta de cada fase e celebre o momento em que a fase é concluída .

. Ative mensagens de heartbeat ou pings externos para detectar quedas do VPS ou travamentos do terminal imediatamente.

Portfólios com Múltiplos Robôs (Multi-EA)

Anexe o Equity Tracker MT5 a um único gráfico; ele monitora todas as operações da conta, independentemente de qual robô as abriu.

as operações da conta, independentemente de qual robô as abriu. Use logs e capturas de tela para identificar rapidamente qual estratégia gerou cada operação ou pico de drawdown.

Combine relatórios periódicos de lucro com a exibição de lucros no gráfico para acompanhar o desempenho diário e semanal sem abrir extratos.

Traders que Operam pelo Celular

Receba mensagens instantâneas no Telegram ou Discord em vez de ficar conferindo o MT5 ou o VPS o tempo todo.

no Telegram ou Discord em vez de ficar conferindo o MT5 ou o VPS o tempo todo. Use mensagens compactas se preferir notificações mais curtas ou mantenha os detalhes completos para informações mais ricas.

Conte com os botões manuais do Telegram para puxar relatórios atualizados sempre que tiver um momento livre, mesmo longe do computador.

1️⃣1️⃣ Solução de Problemas

Não Estou Recebendo Nenhuma Notificação

Verifique a aba Experts no MT5 em busca de mensagens de erro do Equity Tracker MT5. Confirme se o WebRequest está habilitado para https://api.telegram.org e https://discord.com . Verifique o token do seu bot no Telegram e o ID do chat/canal, ou a URL do webhook do Discord. Certifique-se de que as opções de notificação relevantes estão ativadas nos Inputs (por exemplo Enable Telegram notifications e Enable Discord notifications). Teste seu bot do Telegram com

https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getMe .

Se estiver tudo correto, o Telegram retornará informações básicas sobre o bot.

As Capturas de Tela Não Estão Chegando

Confirme se as opções de screenshot estão ativadas para o tipo de alerta que você espera (notificações de ordens, notificações da conta ou relatórios).

Mensagens de Heartbeat Pararam

O robô pode ter sido removido do gráfico ou o MT5 foi fechado.

O VPS pode ter reiniciado, perdido a conexão com a internet ou travado.

Acesse imediatamente o seu VPS ou PC e verifique o MT5; o heartbeat foi projetado exatamente para avisar sobre esse tipo de situação.

Notificações em Excesso

Desative alertas de modificação de SL/TP se a sua estratégia ajusta o stop com muita frequência.

Reduza a frequência dos relatórios (por exemplo, mude de hourly para daily ou weekly).

1️⃣2️⃣ FAQ

O Equity Tracker MT5 abre ou fecha operações?

Não. O Equity Tracker MT5 é apenas uma ferramenta de monitoramento. Ele não executa, modifica nem cancela ordens.

Posso usá-lo com outros robôs?

Sim. Ele foi projetado para rodar lado a lado com qualquer quantidade de EAs e monitora todas as operações da conta.

Eu preciso de um VPS?

Um VPS é recomendado para monitoramento 24/7, mas não é obrigatório. O Equity Tracker MT5 funciona em qualquer terminal MT5 que esteja em execução e conectado.

Posso enviar alertas para vários chats ou canais?

Uma instância do Equity Tracker MT5 pode enviar para um chat do Telegram e um canal do Discord. Se quiser mais destinos, anexe instâncias adicionais em outros gráficos com tokens ou webhooks diferentes.

Ele funciona no Strategy Tester?

Não. WebRequest e screenshots são restritos em backtests. O Equity Tracker MT5 é pensado para contas reais e demo.

O que acontece se o Telegram ou o Discord ficarem fora do ar temporariamente?

O Equity Tracker MT5 tentará reenviar as mensagens de acordo com sua lógica interna. Quaisquer erros serão registrados na aba Experts.

1️⃣3️⃣ Dicas Finais

Configure com cuidado a sua primeira instalação e depois salve como template para aplicá-la a qualquer nova conta em segundos.

para aplicá-la a qualquer nova conta em segundos. Comece com relatórios diários e um número moderado de alertas. Você sempre pode aumentar a frequência depois que se acostumar com o fluxo de mensagens.

Combine o Equity Tracker MT5 com o seu sistema de trading atual para transformar seu celular em um terminal de monitoramento remoto e manter sua conta sob controle 24/7.

Obrigado por usar o Equity Tracker MT5.

Que suas operações estejam sempre bem protegidas e sua conta permaneça sob seu controle, mesmo quando você estiver longe da tela.





