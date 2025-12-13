3 meses de VPS grátis + lucros comprovados — Oferta limitada com o EA Spready TripleEdge

Resultados lucrativos comprovados em diversas contas FXBlue em funcionamento. Experimente o Spready TripleEdge EA e ganhe 3 meses de VPS grátis — oferta por tempo limitado.

Você está cansado de comprar Expert Advisors caros que parecem perfeitos em testes retrospectivos, mas falham miseravelmente em negociações reais?

Se sim, esta pode ser a oportunidade que você estava esperando.





Apresentamos o Spready TripleEdge EA, um robô Forex plug-and-play que segue tendências e tem gerado lucros consistentes e comprovados em diversas contas reais — e você pode adquiri-lo por apenas US$ 30 e ganhar 3 meses de VPS grátis ao se cadastrar em uma corretora afiliada.

🌟 Por que o Spready TripleEdge EA é diferente?

A maioria dos EAs (Expert Advisors) no mercado cobra um preço alto — sem nenhuma chance de testá-los em condições reais de mercado.

Mas o Spready TripleEdge EA adota uma abordagem transparente, acessível e com desempenho comprovado.





Sem truques ocultos, sem promessas irreais — apenas desempenho algorítmico consistente.

✅ Resultados ao vivo verificados (links azuis da FX)

Não precisa confiar apenas em palavras — confira você mesmo o desempenho real comprovado:

Você também pode acessar até 5 contas reais diferentes usando o login de investidor para verificar.

⚙️ Principais características

Risco: Recompensa = 1:3 por operação (Recurso exclusivo para negociação forex confiável)

Plug-N-Play — Como instalar este robô de Forex : Check this 10 seconds Youtube video

Lógica pura de seguir tendências — porque tendência é sua melhor amiga.

🚫 O que este EA nunca usa

Ao contrário de muitos robôs de alto risco, o Spready TripleEdge EA evita todos os métodos perigosos:

❌ Sem Martingale ❌ Sem Grid ❌ Sem Médias ❌ Sem Hedging ❌ Sem truques arriscados de gestão de dinheiro

Isso a torna adequada para negociações de longo prazo com baixo risco de perda.

🎁 Oferta especial por tempo limitado

Obtenha 3 meses de VPS GRÁTIS ao se cadastrar com nossa corretora afiliada.

Isso significa que você pode executar seu EA 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem tempo de inatividade, garantindo que cada negociação seja executada exatamente como planejado.





Esta oferta é limitada — assim que as vagas forem preenchidas, ela será encerrada sem aviso prévio.

🔗 Comece agora

👉 Visite a página do produto Spready TripleEdge EA no MQL5 Marketplace,

👉 Cadastre-se com a corretora parceira para obter seu VPS gratuito,

👉 E junte-se aos traders que já estão lucrando diariamente com esta estratégia comprovada.

Join Telegram Channel to get updates of this Robot : @ForxAnalytics

Telegram Support : @ForxAnalytics_Support

Subscribe Youtube to get details : https://www.youtube.com/@ForxAnalytics

Bookmark our website for future : https://www.forxanalytics.com/

