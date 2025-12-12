0
Atualmente, estou monitorando meu sistema GoldBaron de perto. Analiso as fraquezas e identifico os conceitos que funcionam. Você pode visualizar todas as operações em tempo real aqui.
O subsistema número "S5" parece estranho. O take profit é 10 vezes maior que o stop loss. Devido ao stop loss muito pequeno, o número de operações vencedoras é insignificante.
O objetivo de lucro só será alcançado com um movimento forte, explosivo e sem recuo. Um stop móvel sensível ajuda um pouco. Acho que a operação na captura de tela está fadada a ser stopada.
Não quero pagar spreads extras e aumentar a variância com sistemas inúteis. Mas, quando combinado com outros sistemas, o "S5" oferece uma boa proteção para todo o cluster.
Por agora, decidi esperar. Continuarei acompanhando...