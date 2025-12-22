Determinação da eficiência dos indicadores de tendência com a ajuda da estratégia "sempre em posição"

A essência do problema



Existem inúmeros indicadores de tendência, mas infelizmente, a maioria deles são apenas imagens bonitas. Esses indicadores são incapazes de proporcionar ao trader uma vantagem estatística sobre o mercado; pelo contrário, eles apenas adicionam caos e prejuízos às suas negociações.





O que precisa ser feito



Uma boa abordagem seria remover todos os indicadores inúteis do seu arsenal e manter apenas aqueles que realmente funcionam. As negociações se tornarão mais precisas e a variação esperada do saldo da sua conta será significativamente reduzida.

Em resumo: você poderá negociar melhor e com menos risco para sua carteira.

Sua conta crescerá de forma mais constante;

Você terá menos probabilidade de experimentar quedas ou aumentos bruscos em seu equilíbrio;

Será mais fácil para você prever quanto dinheiro haverá em sua conta em um futuro próximo.



Como fazer isso

A maneira mais simples, porém mais eficaz, de testar indicadores de tendência é a estratégia "Sempre em Posição" - quando a tendência do indicador muda, fechamos a posição e abrimos imediatamente a oposta.

É assim que aparece em um gráfico. O indicador AceTrend.



Basta testar o indicador em pelo menos 10 anos de histórico. Observe o gráfico de teste e pergunte-se: Eu realmente quero participar disso?



Testando o indicador AceTrend no par de moedas GBPUSD no período de 2008 a 2026.

Não parece muito bom?! E mesmo assim, este é um resultado excelente. Teste seus indicadores usando esta estratégia simples...



Existem também conceitos mais avançados para testar indicadores de tendência. Por exemplo, eu uso a classificação "The Best Trend Indicators RBTI".

📊 Resumo: De "belas imagens" ao trading sistemático

Em vez de procurar um indicador "bonito" que mostre boas entradas ontem e anteontem, faça testes durante um período mais longo. Isso vai te poupar muito estresse, dinheiro e tempo!



