- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
11 (52.38%)
손실 거래:
10 (47.62%)
최고의 거래:
14.04 USD
최악의 거래:
-11.41 USD
총 수익:
30.24 USD (2 201 pips)
총 손실:
-21.19 USD (1 471 pips)
연속 최대 이익:
4 (7.61 USD)
연속 최대 이익:
15.40 USD (3)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
51.91%
최대 입금량:
2.15%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.57
롱(주식매수):
11 (52.38%)
숏(주식차입매도):
10 (47.62%)
수익 요인:
1.43
기대수익:
0.43 USD
평균 이익:
2.75 USD
평균 손실:
-2.12 USD
연속 최대 손실:
2 (-15.81 USD)
연속 최대 손실:
-15.81 USD (2)
월별 성장률:
0.45%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.06 USD
최대한의:
15.81 USD (0.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.78% (15.81 USD)
자본금별:
2.12% (42.61 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD.s
|6
|XAUUSD.s
|5
|AUDNZD.s
|3
|GBPCAD.s
|3
|GBPCHF.s
|2
|AUDCAD.s
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD.s
|1
|XAUUSD.s
|11
|AUDNZD.s
|-2
|GBPCAD.s
|-1
|GBPCHF.s
|0
|AUDCAD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD.s
|110
|XAUUSD.s
|1K
|AUDNZD.s
|-315
|GBPCAD.s
|-170
|GBPCHF.s
|-12
|AUDCAD.s
|84
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +14.04 USD
최악의 거래: -11 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +7.61 USD
연속 최대 손실: -15.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DPrimeVU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
