Giam Zhen Rong Colin

Fundamentals EA

Giam Zhen Rong Colin
0 리뷰
안정성
30
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 35%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
247
이익 거래:
179 (72.46%)
손실 거래:
68 (27.53%)
최고의 거래:
59.03 USD
최악의 거래:
-46.81 USD
총 수익:
1 245.39 USD (44 757 pips)
총 손실:
-505.98 USD (29 514 pips)
연속 최대 이익:
21 (146.86 USD)
연속 최대 이익:
146.86 USD (21)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
86.19%
최대 입금량:
4.94%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.02
롱(주식매수):
90 (36.44%)
숏(주식차입매도):
157 (63.56%)
수익 요인:
2.46
기대수익:
2.99 USD
평균 이익:
6.96 USD
평균 손실:
-7.44 USD
연속 최대 손실:
3 (-93.23 USD)
연속 최대 손실:
-93.23 USD (3)
월별 성장률:
3.01%
연간 예측:
36.55%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.05 USD
최대한의:
105.35 USD (3.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.99% (105.35 USD)
자본금별:
14.65% (416.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 134
AUDNZD 39
AUDCAD 27
NZDCAD 22
GBPUSD 16
XAUUSD 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 416
AUDNZD 71
AUDCAD 179
NZDCAD 127
GBPUSD 24
XAUUSD -79
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 15K
AUDNZD -253
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 3.2K
GBPUSD 195
XAUUSD -7.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.03 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +146.86 USD
연속 최대 손실: -93.23 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 6
ICMarketsSC-Live22
0.71 × 146
ICMarketsSC-Live05
0.71 × 122
ICMarketsSC-Live20
0.71 × 7
ICMarketsSC-Live16
0.72 × 591
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live24
0.83 × 46
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live18
0.92 × 144
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 3
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
ICMarketsSC-Live03
1.13 × 2066
ICMarketsSC-Live10
1.15 × 654
ICMarketsSC-Live04
1.17 × 157
ICMarketsSC-Live27
1.20 × 439
100 더...
Live Signal for Fundamentals EA
리뷰 없음
2025.12.24 12:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.