- 자본
- 축소
트레이드:
247
이익 거래:
179 (72.46%)
손실 거래:
68 (27.53%)
최고의 거래:
59.03 USD
최악의 거래:
-46.81 USD
총 수익:
1 245.39 USD (44 757 pips)
총 손실:
-505.98 USD (29 514 pips)
연속 최대 이익:
21 (146.86 USD)
연속 최대 이익:
146.86 USD (21)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
86.19%
최대 입금량:
4.94%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
30
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
7.02
롱(주식매수):
90 (36.44%)
숏(주식차입매도):
157 (63.56%)
수익 요인:
2.46
기대수익:
2.99 USD
평균 이익:
6.96 USD
평균 손실:
-7.44 USD
연속 최대 손실:
3 (-93.23 USD)
연속 최대 손실:
-93.23 USD (3)
월별 성장률:
3.01%
연간 예측:
36.55%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.05 USD
최대한의:
105.35 USD (3.99%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.99% (105.35 USD)
자본금별:
14.65% (416.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|134
|AUDNZD
|39
|AUDCAD
|27
|NZDCAD
|22
|GBPUSD
|16
|XAUUSD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|416
|AUDNZD
|71
|AUDCAD
|179
|NZDCAD
|127
|GBPUSD
|24
|XAUUSD
|-79
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|15K
|AUDNZD
|-253
|AUDCAD
|4.6K
|NZDCAD
|3.2K
|GBPUSD
|195
|XAUUSD
|-7.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.03 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +146.86 USD
연속 최대 손실: -93.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.38 × 24
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 6
|
ICMarketsSC-Live22
|0.71 × 146
|
ICMarketsSC-Live05
|0.71 × 122
|
ICMarketsSC-Live20
|0.71 × 7
|
ICMarketsSC-Live16
|0.72 × 591
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live24
|0.83 × 46
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live18
|0.92 × 144
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
VantageInternational-Live 14
|1.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 3
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|1.13 × 2066
|
ICMarketsSC-Live10
|1.15 × 654
|
ICMarketsSC-Live04
|1.17 × 157
|
ICMarketsSC-Live27
|1.20 × 439
Live Signal for Fundamentals EA
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
35%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
30
96%
247
72%
86%
2.46
2.99
USD
USD
15%
1:500