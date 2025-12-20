리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live25"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.38 × 24 VantageFXInternational-Live 2 0.43 × 7 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.67 × 6 ICMarketsSC-Live22 0.71 × 146 ICMarketsSC-Live05 0.71 × 122 ICMarketsSC-Live20 0.71 × 7 ICMarketsSC-Live16 0.72 × 591 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live24 0.83 × 46 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live18 0.92 × 144 ICMarketsSC-Live07 0.93 × 390 ICMarketsSC-Live09 0.95 × 453 VantageInternational-Live 14 1.00 × 7 ICMarketsSC-Live17 1.00 × 3 Exness-Real17 1.12 × 25 ICMarketsSC-Live33 1.13 × 16 ICMarketsSC-Live03 1.13 × 2066 ICMarketsSC-Live10 1.15 × 654 ICMarketsSC-Live04 1.17 × 157 ICMarketsSC-Live27 1.20 × 439 100 더...