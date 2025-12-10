- 자본
- 축소
트레이드:
237
이익 거래:
151 (63.71%)
손실 거래:
86 (36.29%)
최고의 거래:
32.90 USD
최악의 거래:
-73.89 USD
총 수익:
1 175.37 USD (25 304 pips)
총 손실:
-1 716.40 USD (15 370 pips)
연속 최대 이익:
12 (104.06 USD)
연속 최대 이익:
104.06 USD (12)
샤프 비율:
-0.13
거래 활동:
25.48%
최대 입금량:
16.43%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
55
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
-0.79
롱(주식매수):
103 (43.46%)
숏(주식차입매도):
134 (56.54%)
수익 요인:
0.68
기대수익:
-2.28 USD
평균 이익:
7.78 USD
평균 손실:
-19.96 USD
연속 최대 손실:
6 (-119.02 USD)
연속 최대 손실:
-351.27 USD (5)
월별 성장률:
-4.10%
Algo 트레이딩:
64%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
541.03 USD
최대한의:
687.77 USD (32.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.85% (240.23 USD)
자본금별:
4.43% (307.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURAUD...
|13
|AUDJPY...
|12
|EURCAD...
|11
|AUDCAD...
|11
|AUDCHF...
|11
|USDCAD...
|10
|NZDJPY...
|10
|GBPCAD...
|10
|CADCHF...
|10
|NZDCHF...
|10
|GBPJPY...
|9
|GBPCHF...
|9
|GBPAUD...
|9
|EURNZD...
|9
|EURUSD...
|8
|USDCHF...
|8
|CADJPY...
|8
|CHFJPY...
|8
|NZDCAD...
|7
|EURGBP...
|7
|EURJPY...
|7
|AUDUSD...
|6
|GBPUSD...
|5
|USDJPY...
|5
|GBPNZD...
|5
|EURCHF...
|5
|AUDNZD...
|5
|NZDUSD...
|3
|BCHUSD
|1
|LTCUSD
|1
|DOGUSD
|1
|RPLUSD
|1
|LNKUSD
|1
|XLMUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURAUD...
|-12
|AUDJPY...
|-10
|EURCAD...
|-49
|AUDCAD...
|-121
|AUDCHF...
|-55
|USDCAD...
|31
|NZDJPY...
|57
|GBPCAD...
|-63
|CADCHF...
|-30
|NZDCHF...
|-25
|GBPJPY...
|13
|GBPCHF...
|-88
|GBPAUD...
|-53
|EURNZD...
|-27
|EURUSD...
|40
|USDCHF...
|-24
|CADJPY...
|-2
|CHFJPY...
|11
|NZDCAD...
|-50
|EURGBP...
|-39
|EURJPY...
|31
|AUDUSD...
|38
|GBPUSD...
|-9
|USDJPY...
|1
|GBPNZD...
|21
|EURCHF...
|-41
|AUDNZD...
|-112
|NZDUSD...
|-1
|BCHUSD
|7
|LTCUSD
|1
|DOGUSD
|0
|RPLUSD
|2
|LNKUSD
|18
|XLMUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURAUD...
|628
|AUDJPY...
|687
|EURCAD...
|-314
|AUDCAD...
|-468
|AUDCHF...
|-99
|USDCAD...
|289
|NZDJPY...
|548
|GBPCAD...
|-306
|CADCHF...
|-121
|NZDCHF...
|-52
|GBPJPY...
|530
|GBPCHF...
|-578
|GBPAUD...
|-64
|EURNZD...
|-1.2K
|EURUSD...
|445
|USDCHF...
|25
|CADJPY...
|98
|CHFJPY...
|21
|NZDCAD...
|-152
|EURGBP...
|-75
|EURJPY...
|654
|AUDUSD...
|178
|GBPUSD...
|-146
|USDJPY...
|86
|GBPNZD...
|680
|EURCHF...
|-333
|AUDNZD...
|-578
|NZDUSD...
|4
|BCHUSD
|7.1K
|LTCUSD
|64
|DOGUSD
|114
|RPLUSD
|1.9K
|LNKUSD
|177
|XLMUSD
|216
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +32.90 USD
최악의 거래: -74 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +104.06 USD
연속 최대 손실: -119.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MEXAtlantic-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
It’s based on support and resistance and trade mostly in London and new York session short trades
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
-4%
0
0
USD
USD
6.6K
USD
USD
5
64%
237
63%
25%
0.68
-2.28
USD
USD
12%
1:500