- 자본
- 축소
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|139
|CHINA50
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|172
|CHINA50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|18K
|CHINA50
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5926
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.06 × 187
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.13 × 833
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
GoldWave – 전문 스윙 및 트렌드 트레이딩 시그널
GoldWave는 XAUUSD(골드)에 중점을 둔 고정밀 자동 거래 시그널이며.
다층 모멘텀과 변동성 분석을 통해 중기 스윙 트렌드를 포착하고, 안정적이고 통제된 수익 성장을 달성하며 손실 폭을 최소화합니다.
기술적 특징
-
골드에 최적화된 완전 자동화 전략
-
추세 지속 및 변동성 돌파 패턴 기반 진입 로직
-
평균 보유 시간: 1–2시간
-
마틴게일, 그리드, 물타기 없음 (모든 거래 독립 실행)
-
모든 주문에 고정 손절 및 동적 익절 적용
-
고변동 뉴스 구간 회피용 스마트 리스크 필터 탑재
전략 개요
-
중기 추세 및 스윙 트레이딩 집중
-
역사적 승률: 85% 이상
-
월평균 수익률: 5–10% (안정적 시장 기준)
-
최대 손실폭: 20% 이하
-
추세 또는 돌파장 구간에서 최적 성능 발휘
권장 조건
-
최소 자본: 300달러 이상
-
권장 레버리지: 1:500
-
계좌 유형: ECN 또는 Raw Spread (저지연 실행 환경)
중요 안내
이 시그널은 거래 빈도보다 품질을 중시 하며, 매달 10–50건의 고품질 거래 만 수행합니다.
안정적이고 감정 없는 트레이딩을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
단기 변동은 있을 수 있으나, 장기 수익 곡선은 꾸준히 상승합니다.
