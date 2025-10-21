시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GoldWave signal
Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
0 리뷰
안정성
32
7 / 34K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 346%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
143
이익 거래:
139 (97.20%)
손실 거래:
4 (2.80%)
최고의 거래:
20.03 USD
최악의 거래:
-10.22 USD
총 수익:
190.74 USD (22 342 pips)
총 손실:
-17.58 USD (1 018 pips)
연속 최대 이익:
58 (64.02 USD)
연속 최대 이익:
64.02 USD (58)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
8.11%
최대 입금량:
10.50%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
16.81
롱(주식매수):
76 (53.15%)
숏(주식차입매도):
67 (46.85%)
수익 요인:
10.85
기대수익:
1.21 USD
평균 이익:
1.37 USD
평균 손실:
-4.39 USD
연속 최대 손실:
1 (-10.22 USD)
연속 최대 손실:
-10.22 USD (1)
월별 성장률:
12.01%
연간 예측:
145.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
10.30 USD (8.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.05% (10.26 USD)
자본금별:
15.05% (24.85 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 139
CHINA50 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 172
CHINA50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 18K
CHINA50 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20.03 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 58
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +64.02 USD
연속 최대 손실: -10.22 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.82 × 5926
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.06 × 187
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.13 × 833
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

GoldWave – 전문 스윙 및 트렌드 트레이딩 시그널


GoldWave는 XAUUSD(골드)에 중점을 둔 고정밀 자동 거래 시그널이며.

다층 모멘텀과 변동성 분석을 통해 중기 스윙 트렌드를 포착하고, 안정적이고 통제된 수익 성장을 달성하며 손실 폭을 최소화합니다.

기술적 특징

  • 골드에 최적화된 완전 자동화 전략

  • 추세 지속 및 변동성 돌파 패턴 기반 진입 로직

  • 평균 보유 시간: 1–2시간

  • 마틴게일, 그리드, 물타기 없음 (모든 거래 독립 실행)

  • 모든 주문에 고정 손절 및 동적 익절 적용

  • 고변동 뉴스 구간 회피용 스마트 리스크 필터 탑재

전략 개요

  • 중기 추세 및 스윙 트레이딩 집중

  • 역사적 승률: 85% 이상

  • 월평균 수익률: 5–10% (안정적 시장 기준)

  • 최대 손실폭: 20% 이하

  • 추세 또는 돌파장 구간에서 최적 성능 발휘

권장 조건

  • 최소 자본: 300달러 이상

  • 권장 레버리지: 1:500

  • 계좌 유형: ECN 또는 Raw Spread (저지연 실행 환경)

중요 안내
이 시그널은 거래 빈도보다 품질을 중시 하며, 매달 10–50건의 고품질 거래 만 수행합니다.
안정적이고 감정 없는 트레이딩을 추구하는 투자자에게 적합합니다.
단기 변동은 있을 수 있으나, 장기 수익 곡선은 꾸준히 상승합니다.


리뷰 없음
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
GoldWave signal
월별 30 USD
346%
7
34K
USD
223
USD
32
100%
143
97%
8%
10.84
1.21
USD
15%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.