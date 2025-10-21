GoldWave – 전문 스윙 및 트렌드 트레이딩 시그널



GoldWave는 XAUUSD(골드)에 중점을 둔 고정밀 자동 거래 시그널이며.

다층 모멘텀과 변동성 분석을 통해 중기 스윙 트렌드를 포착하고, 안정적이고 통제된 수익 성장을 달성하며 손실 폭을 최소화합니다.

기술적 특징

골드에 최적화된 완전 자동화 전략

추세 지속 및 변동성 돌파 패턴 기반 진입 로직

평균 보유 시간: 1–2시간

마틴게일, 그리드, 물타기 없음 (모든 거래 독립 실행)

모든 주문에 고정 손절 및 동적 익절 적용

고변동 뉴스 구간 회피용 스마트 리스크 필터 탑재

전략 개요

중기 추세 및 스윙 트레이딩 집중

역사적 승률: 85% 이상

월평균 수익률: 5–10% (안정적 시장 기준)

최대 손실폭: 20% 이하

추세 또는 돌파장 구간에서 최적 성능 발휘

권장 조건

최소 자본: 300달러 이상

권장 레버리지: 1:500

계좌 유형: ECN 또는 Raw Spread (저지연 실행 환경)

중요 안내

이 시그널은 거래 빈도보다 품질을 중시 하며, 매달 10–50건의 고품질 거래 만 수행합니다.

안정적이고 감정 없는 트레이딩을 추구하는 투자자에게 적합합니다.

단기 변동은 있을 수 있으나, 장기 수익 곡선은 꾸준히 상승합니다.