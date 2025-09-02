- 자본
- 축소
트레이드:
555
이익 거래:
431 (77.65%)
손실 거래:
124 (22.34%)
최고의 거래:
29.08 USD
최악의 거래:
-16.86 USD
총 수익:
806.89 USD (690 042 pips)
총 손실:
-497.88 USD (321 969 pips)
연속 최대 이익:
25 (25.74 USD)
연속 최대 이익:
87.89 USD (9)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
3.42%
최대 입금량:
26.72%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
6.55
롱(주식매수):
310 (55.86%)
숏(주식차입매도):
245 (44.14%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
0.56 USD
평균 이익:
1.87 USD
평균 손실:
-4.02 USD
연속 최대 손실:
10 (-14.04 USD)
연속 최대 손실:
-39.59 USD (7)
월별 성장률:
63.44%
연간 예측:
769.75%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.27 USD
최대한의:
47.20 USD (17.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.75% (47.17 USD)
자본금별:
12.77% (28.99 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|478
|BTCUSD
|62
|NAS100.r
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|274
|BTCUSD
|35
|NAS100.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|28K
|BTCUSD
|340K
|NAS100.r
|541
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.08 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +25.74 USD
연속 최대 손실: -14.04 USD
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE / TSL.
Buy our robot here "ROBOFXEA PRO" : https://www.mql5.com/en/market/product/149000
