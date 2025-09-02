시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Robofxea Pro
Namdev Mahadev Pawar

Robofxea Pro

Namdev Mahadev Pawar
0 리뷰
안정성
19
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 323%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
555
이익 거래:
431 (77.65%)
손실 거래:
124 (22.34%)
최고의 거래:
29.08 USD
최악의 거래:
-16.86 USD
총 수익:
806.89 USD (690 042 pips)
총 손실:
-497.88 USD (321 969 pips)
연속 최대 이익:
25 (25.74 USD)
연속 최대 이익:
87.89 USD (9)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
3.42%
최대 입금량:
26.72%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
6.55
롱(주식매수):
310 (55.86%)
숏(주식차입매도):
245 (44.14%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
0.56 USD
평균 이익:
1.87 USD
평균 손실:
-4.02 USD
연속 최대 손실:
10 (-14.04 USD)
연속 최대 손실:
-39.59 USD (7)
월별 성장률:
63.44%
연간 예측:
769.75%
Algo 트레이딩:
96%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.27 USD
최대한의:
47.20 USD (17.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.75% (47.17 USD)
자본금별:
12.77% (28.99 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 478
BTCUSD 62
NAS100.r 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 274
BTCUSD 35
NAS100.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 28K
BTCUSD 340K
NAS100.r 541
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +29.08 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +25.74 USD
연속 최대 손실: -14.04 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE  / TSL.  

Buy our robot here "ROBOFXEA PRO" https://www.mql5.com/en/market/product/149000


리뷰 없음
