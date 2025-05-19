시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / EA Gold Snap High Risk
Feila Mutia Andarwati

EA Gold Snap High Risk

Feila Mutia Andarwati
0 리뷰
안정성
34
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 202%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 747
이익 거래:
2 041 (74.29%)
손실 거래:
706 (25.70%)
최고의 거래:
228.67 USD
최악의 거래:
-131.56 USD
총 수익:
9 244.77 USD (146 849 pips)
총 손실:
-4 265.25 USD (115 150 pips)
연속 최대 이익:
1226 (261.02 USD)
연속 최대 이익:
1 144.73 USD (22)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
4.18%
최대 입금량:
110.25%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
5.61
롱(주식매수):
641 (23.33%)
숏(주식차입매도):
2 106 (76.67%)
수익 요인:
2.17
기대수익:
1.81 USD
평균 이익:
4.53 USD
평균 손실:
-6.04 USD
연속 최대 손실:
201 (-53.59 USD)
연속 최대 손실:
-440.57 USD (23)
월별 성장률:
10.81%
연간 예측:
131.13%
Algo 트레이딩:
44%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
888.08 USD (23.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.27% (888.08 USD)
자본금별:
33.53% (1 031.55 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURGBP.sv 1430
AUDNZD.sv 307
EURUSD.sv 166
XAUUSD.sv 163
GBPUSD.sv 144
USDCAD.sv 97
NZDCAD.sv 79
AUDUSD.sv 65
AUDCAD.sv 54
NZDUSD.sv 53
EURJPY.sv 46
EURCHF.sv 37
USDJPY.sv 29
GBPJPY.sv 29
GBPCAD.sv 27
USDCHF.sv 21
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURGBP.sv 203
AUDNZD.sv 272
EURUSD.sv -257
XAUUSD.sv 4.2K
GBPUSD.sv 8
USDCAD.sv -160
NZDCAD.sv -59
AUDUSD.sv 182
AUDCAD.sv 62
NZDUSD.sv 104
EURJPY.sv 153
EURCHF.sv 197
USDJPY.sv 8
GBPJPY.sv 101
GBPCAD.sv -116
USDCHF.sv 68
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURGBP.sv 16K
AUDNZD.sv -6.2K
EURUSD.sv -11K
XAUUSD.sv 30K
GBPUSD.sv -3.6K
USDCAD.sv -6.2K
NZDCAD.sv -630
AUDUSD.sv 2.6K
AUDCAD.sv 437
NZDUSD.sv 2.8K
EURJPY.sv 6.1K
EURCHF.sv 2.6K
USDJPY.sv -383
GBPJPY.sv 3.5K
GBPCAD.sv -4.1K
USDCHF.sv 650
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +228.67 USD
최악의 거래: -132 USD
연속 최대 이익: 22
연속 최대 손실: 23
연속 최대 이익: +261.02 USD
연속 최대 손실: -53.59 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
EA Gold Snap High Risk
월별 30 USD
202%
0
0
USD
7.3K
USD
34
44%
2 747
74%
4%
2.16
1.81
USD
34%
1:400
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.