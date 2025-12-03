시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / InvestZone2
Surya Diansyah

InvestZone2

Surya Diansyah
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
월별 39 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
68
이익 거래:
27 (39.70%)
손실 거래:
41 (60.29%)
최고의 거래:
199.68 USD
최악의 거래:
-106.12 USD
총 수익:
4 156.34 USD (96 793 pips)
총 손실:
-3 564.19 USD (81 091 pips)
연속 최대 이익:
6 (1 192.07 USD)
연속 최대 이익:
1 192.07 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
57.88%
최대 입금량:
10.39%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
50 (73.53%)
숏(주식차입매도):
18 (26.47%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
8.71 USD
평균 이익:
153.94 USD
평균 손실:
-86.93 USD
연속 최대 손실:
8 (-566.54 USD)
연속 최대 손실:
-566.54 USD (8)
월별 성장률:
13.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
717.54 USD
최대한의:
1 075.46 USD (20.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.07% (1 075.46 USD)
자본금별:
2.51% (109.02 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 56
EURJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 740
EURJPY -64
AUDJPY 34
CADJPY -150
NZDJPY 135
GBPJPY -95
CHFJPY 85
USDJPY -93
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 18K
EURJPY -1K
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +199.68 USD
최악의 거래: -106 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 192.07 USD
연속 최대 손실: -566.54 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

No MC Strategy!!! 

InvestZone 2nd Account

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


리뷰 없음
2026.01.06 20:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 03:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
InvestZone2
월별 39 USD
1%
0
0
USD
11K
USD
10
0%
68
39%
58%
1.16
8.71
USD
20%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.