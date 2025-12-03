- 자본
- 축소
트레이드:
68
이익 거래:
27 (39.70%)
손실 거래:
41 (60.29%)
최고의 거래:
199.68 USD
최악의 거래:
-106.12 USD
총 수익:
4 156.34 USD (96 793 pips)
총 손실:
-3 564.19 USD (81 091 pips)
연속 최대 이익:
6 (1 192.07 USD)
연속 최대 이익:
1 192.07 USD (6)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
57.88%
최대 입금량:
10.39%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
50 (73.53%)
숏(주식차입매도):
18 (26.47%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
8.71 USD
평균 이익:
153.94 USD
평균 손실:
-86.93 USD
연속 최대 손실:
8 (-566.54 USD)
연속 최대 손실:
-566.54 USD (8)
월별 성장률:
13.98%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
717.54 USD
최대한의:
1 075.46 USD (20.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.07% (1 075.46 USD)
자본금별:
2.51% (109.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|740
|EURJPY
|-64
|AUDJPY
|34
|CADJPY
|-150
|NZDJPY
|135
|GBPJPY
|-95
|CHFJPY
|85
|USDJPY
|-93
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|18K
|EURJPY
|-1K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +199.68 USD
최악의 거래: -106 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 192.07 USD
연속 최대 손실: -566.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
No MC Strategy!!!
InvestZone 2nd Account
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
리뷰 없음
