- 자본
- 축소
트레이드:
1 763
이익 거래:
1 352 (76.68%)
손실 거래:
411 (23.31%)
최고의 거래:
1 292.20 USD
최악의 거래:
-494.20 USD
총 수익:
39 591.75 USD (329 455 pips)
총 손실:
-20 390.31 USD (330 084 pips)
연속 최대 이익:
38 (109.12 USD)
연속 최대 이익:
3 224.10 USD (7)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
23.64%
최대 입금량:
114.94%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
8.84
롱(주식매수):
740 (41.97%)
숏(주식차입매도):
1 023 (58.03%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
10.89 USD
평균 이익:
29.28 USD
평균 손실:
-49.61 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 172.30 USD)
연속 최대 손실:
-2 172.30 USD (8)
월별 성장률:
6.46%
연간 예측:
78.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
215.90 USD
최대한의:
2 172.30 USD (14.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.68% (1 398.84 USD)
자본금별:
66.05% (9 850.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1763
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-787
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 292.20 USD
최악의 거래: -494 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +109.12 USD
연속 최대 손실: -2 172.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
