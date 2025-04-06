시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / BB GOLD 10K
Iyan Sauri

BB GOLD 10K

Iyan Sauri
0 리뷰
안정성
44
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 384%
MonetaMarkets-Live01
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 763
이익 거래:
1 352 (76.68%)
손실 거래:
411 (23.31%)
최고의 거래:
1 292.20 USD
최악의 거래:
-494.20 USD
총 수익:
39 591.75 USD (329 455 pips)
총 손실:
-20 390.31 USD (330 084 pips)
연속 최대 이익:
38 (109.12 USD)
연속 최대 이익:
3 224.10 USD (7)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
23.64%
최대 입금량:
114.94%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
8.84
롱(주식매수):
740 (41.97%)
숏(주식차입매도):
1 023 (58.03%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
10.89 USD
평균 이익:
29.28 USD
평균 손실:
-49.61 USD
연속 최대 손실:
8 (-2 172.30 USD)
연속 최대 손실:
-2 172.30 USD (8)
월별 성장률:
6.46%
연간 예측:
78.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
215.90 USD
최대한의:
2 172.30 USD (14.57%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.68% (1 398.84 USD)
자본금별:
66.05% (9 850.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1763
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -787
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 292.20 USD
최악의 거래: -494 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +109.12 USD
연속 최대 손실: -2 172.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MonetaMarkets-Live01"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
BB GOLD 10K
월별 30 USD
384%
0
0
USD
24K
USD
44
100%
1 763
76%
24%
1.94
10.89
USD
66%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.