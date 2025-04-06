SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BB GOLD 10K
Iyan Sauri

BB GOLD 10K

Iyan Sauri
0 inceleme
Güvenilirlik
29 hafta
0 / 0 USD
30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 223%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 262
Kârla kapanan işlemler:
973 (77.09%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (22.90%)
En iyi işlem:
1 292.20 USD
En kötü işlem:
-374.40 USD
Brüt kâr:
23 982.67 USD (252 731 pips)
Brüt zarar:
-12 808.21 USD (272 943 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (109.12 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 224.10 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
34.98%
Maks. mevduat yükü:
114.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.14
Alış işlemleri:
533 (42.23%)
Satış işlemleri:
729 (57.77%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
8.85 USD
Ortalama kâr:
24.65 USD
Ortalama zarar:
-44.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-2 172.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 172.30 USD (8)
Aylık büyüme:
30.08%
Yıllık tahmin:
364.99%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
215.90 USD
Maksimum:
2 172.30 USD (14.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.68% (1 398.84 USD)
Varlığa göre:
66.05% (9 850.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1262
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -20K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 292.20 USD
En kötü işlem: -374 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +109.12 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 172.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results


MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.