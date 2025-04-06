SeñalesSecciones
Iyan Sauri

BB GOLD 10K

Iyan Sauri
0 comentarios
Fiabilidad
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 383%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 739
Transacciones Rentables:
1 338 (76.94%)
Transacciones Irrentables:
401 (23.06%)
Mejor transacción:
1 292.20 USD
Peor transacción:
-494.20 USD
Beneficio Bruto:
39 143.45 USD (325 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 970.61 USD (327 611 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (109.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 224.10 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
24.68%
Carga máxima del depósito:
114.94%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
8.83
Transacciones Largas:
728 (41.86%)
Transacciones Cortas:
1 011 (58.14%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
11.03 USD
Beneficio medio:
29.26 USD
Pérdidas medias:
-49.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2 172.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 172.30 USD (8)
Crecimiento al mes:
10.92%
Pronóstico anual:
132.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
215.90 USD
Máxima:
2 172.30 USD (14.57%)
Reducción relativa:
De balance:
14.68% (1 398.84 USD)
De fondos:
66.05% (9 850.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1739
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 292.20 USD
Peor transacción: -494 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +109.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 172.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
No hay comentarios
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
