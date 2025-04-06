- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 739
Transacciones Rentables:
1 338 (76.94%)
Transacciones Irrentables:
401 (23.06%)
Mejor transacción:
1 292.20 USD
Peor transacción:
-494.20 USD
Beneficio Bruto:
39 143.45 USD (325 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-19 970.61 USD (327 611 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (109.12 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 224.10 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
24.68%
Carga máxima del depósito:
114.94%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
8.83
Transacciones Largas:
728 (41.86%)
Transacciones Cortas:
1 011 (58.14%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
11.03 USD
Beneficio medio:
29.26 USD
Pérdidas medias:
-49.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-2 172.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 172.30 USD (8)
Crecimiento al mes:
10.92%
Pronóstico anual:
132.53%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
215.90 USD
Máxima:
2 172.30 USD (14.57%)
Reducción relativa:
De balance:
14.68% (1 398.84 USD)
De fondos:
66.05% (9 850.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1739
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 292.20 USD
Peor transacción: -494 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +109.12 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 172.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live01" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
383%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
42
100%
1 739
76%
25%
1.96
11.03
USD
USD
66%
1:500