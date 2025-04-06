- Crescimento
Negociações:
1 739
Negociações com lucro:
1 338 (76.94%)
Negociações com perda:
401 (23.06%)
Melhor negociação:
1 292.20 USD
Pior negociação:
-494.20 USD
Lucro bruto:
39 143.45 USD (325 280 pips)
Perda bruta:
-19 970.61 USD (327 611 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (109.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 224.10 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
24.68%
Depósito máximo carregado:
114.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
8.83
Negociações longas:
728 (41.86%)
Negociações curtas:
1 011 (58.14%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
11.03 USD
Lucro médio:
29.26 USD
Perda média:
-49.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 172.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 172.30 USD (8)
Crescimento mensal:
10.92%
Previsão anual:
132.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
215.90 USD
Máximo:
2 172.30 USD (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.68% (1 398.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.05% (9 850.00 USD)
|XAUUSD
|1739
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
30 USD por mês
383%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
42
100%
1 739
76%
25%
1.96
11.03
USD
USD
66%
1:500