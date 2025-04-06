SinaisSeções
Iyan Sauri

BB GOLD 10K

Iyan Sauri
0 comentários
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 383%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 739
Negociações com lucro:
1 338 (76.94%)
Negociações com perda:
401 (23.06%)
Melhor negociação:
1 292.20 USD
Pior negociação:
-494.20 USD
Lucro bruto:
39 143.45 USD (325 280 pips)
Perda bruta:
-19 970.61 USD (327 611 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
38 (109.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 224.10 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
24.68%
Depósito máximo carregado:
114.94%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
8.83
Negociações longas:
728 (41.86%)
Negociações curtas:
1 011 (58.14%)
Fator de lucro:
1.96
Valor esperado:
11.03 USD
Lucro médio:
29.26 USD
Perda média:
-49.80 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-2 172.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 172.30 USD (8)
Crescimento mensal:
10.92%
Previsão anual:
132.53%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
215.90 USD
Máximo:
2 172.30 USD (14.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.68% (1 398.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.05% (9 850.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1739
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -2.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 292.20 USD
Pior negociação: -494 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +109.12 USD
Máxima perda consecutiva: -2 172.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live01" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Sem comentários
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.