СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BB GOLD 10K
Iyan Sauri

BB GOLD 10K

Iyan Sauri
0 отзывов
Надежность
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 382%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 732
Прибыльных трейдов:
1 333 (76.96%)
Убыточных трейдов:
399 (23.04%)
Лучший трейд:
1 292.20 USD
Худший трейд:
-494.20 USD
Общая прибыль:
39 066.15 USD (324 509 pips)
Общий убыток:
-19 955.91 USD (327 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (109.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 224.10 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
24.68%
Макс. загрузка депозита:
114.94%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
8.80
Длинных трейдов:
727 (41.97%)
Коротких трейдов:
1 005 (58.03%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
11.03 USD
Средняя прибыль:
29.31 USD
Средний убыток:
-50.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 172.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 172.30 USD (8)
Прирост в месяц:
11.48%
Годовой прогноз:
139.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
215.90 USD
Максимальная:
2 172.30 USD (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.68% (1 398.84 USD)
По эквити:
66.05% (9 850.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1732
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 292.20 USD
Худший трейд: -494 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +109.12 USD
Макс. убыток в серии: -2 172.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BB GOLD 10K
30 USD в месяц
382%
0
0
USD
24K
USD
42
100%
1 732
76%
25%
1.95
11.03
USD
66%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.