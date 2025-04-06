Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live22 2.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 12.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 12.00 × 1 ICMarketsSC-Live14 14.00 × 1 PlexyTrade-Live 19.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 27.00 × 1