Всего трейдов:
1 732
Прибыльных трейдов:
1 333 (76.96%)
Убыточных трейдов:
399 (23.04%)
Лучший трейд:
1 292.20 USD
Худший трейд:
-494.20 USD
Общая прибыль:
39 066.15 USD (324 509 pips)
Общий убыток:
-19 955.91 USD (327 465 pips)
Макс. серия выигрышей:
38 (109.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 224.10 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
24.68%
Макс. загрузка депозита:
114.94%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
8.80
Длинных трейдов:
727 (41.97%)
Коротких трейдов:
1 005 (58.03%)
Профит фактор:
1.96
Мат. ожидание:
11.03 USD
Средняя прибыль:
29.31 USD
Средний убыток:
-50.01 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-2 172.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 172.30 USD (8)
Прирост в месяц:
11.48%
Годовой прогноз:
139.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
215.90 USD
Максимальная:
2 172.30 USD (14.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.68% (1 398.84 USD)
По эквити:
66.05% (9 850.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1732
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
382%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
42
100%
1 732
76%
25%
1.95
11.03
USD
USD
66%
1:500