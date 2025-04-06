SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BB GOLD 10K
Iyan Sauri

BB GOLD 10K

Iyan Sauri
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 223%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 262
Profit Trade:
973 (77.09%)
Loss Trade:
289 (22.90%)
Best Trade:
1 292.20 USD
Worst Trade:
-374.40 USD
Profitto lordo:
23 982.67 USD (252 731 pips)
Perdita lorda:
-12 808.21 USD (272 943 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (109.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 224.10 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
34.98%
Massimo carico di deposito:
114.94%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.14
Long Trade:
533 (42.23%)
Short Trade:
729 (57.77%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
8.85 USD
Profitto medio:
24.65 USD
Perdita media:
-44.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 172.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 172.30 USD (8)
Crescita mensile:
33.10%
Previsione annuale:
401.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.90 USD
Massimale:
2 172.30 USD (14.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.68% (1 398.84 USD)
Per equità:
66.05% (9 850.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1262
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -20K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 292.20 USD
Worst Trade: -374 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +109.12 USD
Massima perdita consecutiva: -2 172.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BB GOLD 10K
30USD al mese
223%
0
0
USD
16K
USD
29
100%
1 262
77%
35%
1.87
8.85
USD
66%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.