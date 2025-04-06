- Crescita
Trade:
1 262
Profit Trade:
973 (77.09%)
Loss Trade:
289 (22.90%)
Best Trade:
1 292.20 USD
Worst Trade:
-374.40 USD
Profitto lordo:
23 982.67 USD (252 731 pips)
Perdita lorda:
-12 808.21 USD (272 943 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (109.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 224.10 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
34.98%
Massimo carico di deposito:
114.94%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.14
Long Trade:
533 (42.23%)
Short Trade:
729 (57.77%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
8.85 USD
Profitto medio:
24.65 USD
Perdita media:
-44.32 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-2 172.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 172.30 USD (8)
Crescita mensile:
33.10%
Previsione annuale:
401.65%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
215.90 USD
Massimale:
2 172.30 USD (14.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.68% (1 398.84 USD)
Per equità:
66.05% (9 850.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1262
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-20K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Best Trade: +1 292.20 USD
Worst Trade: -374 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +109.12 USD
Massima perdita consecutiva: -2 172.30 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
223%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
29
100%
1 262
77%
35%
1.87
8.85
USD
USD
66%
1:500