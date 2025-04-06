SignauxSections
Iyan Sauri

BB GOLD 10K

Iyan Sauri
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 221%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 256
Bénéfice trades:
969 (77.14%)
Perte trades:
287 (22.85%)
Meilleure transaction:
1 292.20 USD
Pire transaction:
-374.40 USD
Bénéfice brut:
23 688.67 USD (251 761 pips)
Perte brute:
-12 642.01 USD (271 486 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (109.12 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 224.10 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
34.98%
Charge de dépôt maximale:
114.94%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
58
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
5.09
Longs trades:
532 (42.36%)
Courts trades:
724 (57.64%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
8.80 USD
Bénéfice moyen:
24.45 USD
Perte moyenne:
-44.05 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-2 172.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 172.30 USD (8)
Croissance mensuelle:
32.49%
Prévision annuelle:
394.23%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
215.90 USD
Maximal:
2 172.30 USD (14.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.68% (1 398.84 USD)
Par fonds propres:
66.05% (9 850.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1256
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -20K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 292.20 USD
Pire transaction: -374 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +109.12 USD
Perte consécutive maximale: -2 172.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Aucun avis
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BB GOLD 10K
30 USD par mois
221%
0
0
USD
16K
USD
29
100%
1 256
77%
35%
1.87
8.80
USD
66%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.