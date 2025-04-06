- Wachstum
Trades insgesamt:
1 741
Gewinntrades:
1 339 (76.90%)
Verlusttrades:
402 (23.09%)
Bester Trade:
1 292.20 USD
Schlechtester Trade:
-494.20 USD
Bruttoprofit:
39 224.85 USD (326 094 pips)
Bruttoverlust:
-19 972.11 USD (327 626 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (109.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 224.10 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
24.68%
Max deposit load:
114.94%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
8.86
Long-Positionen:
730 (41.93%)
Short-Positionen:
1 011 (58.07%)
Profit-Faktor:
1.96
Mathematische Gewinnerwartung:
11.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2 172.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 172.30 USD (8)
Wachstum pro Monat :
9.60%
Jahresprognose:
116.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
215.90 USD
Maximaler:
2 172.30 USD (14.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.68% (1 398.84 USD)
Kapital:
66.05% (9 850.00 USD)
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 292.20 USD
Schlechtester Trade: -494 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +109.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 172.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
