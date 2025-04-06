SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / BB GOLD 10K
Iyan Sauri

BB GOLD 10K

Iyan Sauri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 385%
MonetaMarkets-Live01
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 741
Gewinntrades:
1 339 (76.90%)
Verlusttrades:
402 (23.09%)
Bester Trade:
1 292.20 USD
Schlechtester Trade:
-494.20 USD
Bruttoprofit:
39 224.85 USD (326 094 pips)
Bruttoverlust:
-19 972.11 USD (327 626 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
38 (109.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 224.10 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
24.68%
Max deposit load:
114.94%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
8.86
Long-Positionen:
730 (41.93%)
Short-Positionen:
1 011 (58.07%)
Profit-Faktor:
1.96
Mathematische Gewinnerwartung:
11.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
29.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.68 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-2 172.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 172.30 USD (8)
Wachstum pro Monat :
9.60%
Jahresprognose:
116.46%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
215.90 USD
Maximaler:
2 172.30 USD (14.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.68% (1 398.84 USD)
Kapital:
66.05% (9 850.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1741
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -1.7K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 292.20 USD
Schlechtester Trade: -494 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +109.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 172.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live01" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BB GOLD 10K
30 USD pro Monat
385%
0
0
USD
24K
USD
42
100%
1 741
76%
25%
1.96
11.06
USD
66%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.