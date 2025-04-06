- 成长
交易:
1 734
盈利交易:
1 334 (76.93%)
亏损交易:
400 (23.07%)
最好交易:
1 292.20 USD
最差交易:
-494.20 USD
毛利:
39 076.45 USD (324 611 pips)
毛利亏损:
-19 968.41 USD (327 590 pips)
最大连续赢利:
38 (109.12 USD)
最大连续盈利:
3 224.10 USD (7)
夏普比率:
0.11
交易活动:
24.68%
最大入金加载:
114.94%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 小时
采收率:
8.80
长期交易:
727 (41.93%)
短期交易:
1 007 (58.07%)
利润因子:
1.96
预期回报:
11.02 USD
平均利润:
29.29 USD
平均损失:
-49.92 USD
最大连续失误:
8 (-2 172.30 USD)
最大连续亏损:
-2 172.30 USD (8)
每月增长:
10.91%
年度预测:
132.39%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
215.90 USD
最大值:
2 172.30 USD (14.57%)
相对跌幅:
结余:
14.68% (1 398.84 USD)
净值:
66.05% (9 850.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1734
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.1K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 292.20 USD
最差交易: -494 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +109.12 USD
最大连续亏损: -2 172.30 USD
