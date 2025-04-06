- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 739
利益トレード:
1 338 (76.94%)
損失トレード:
401 (23.06%)
ベストトレード:
1 292.20 USD
最悪のトレード:
-494.20 USD
総利益:
39 143.45 USD (325 280 pips)
総損失:
-19 970.61 USD (327 611 pips)
最大連続の勝ち:
38 (109.12 USD)
最大連続利益:
3 224.10 USD (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
24.68%
最大入金額:
114.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
8.83
長いトレード:
728 (41.86%)
短いトレード:
1 011 (58.14%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
11.03 USD
平均利益:
29.26 USD
平均損失:
-49.80 USD
最大連続の負け:
8 (-2 172.30 USD)
最大連続損失:
-2 172.30 USD (8)
月間成長:
10.92%
年間予想:
132.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
215.90 USD
最大の:
2 172.30 USD (14.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.68% (1 398.84 USD)
エクイティによる:
66.05% (9 850.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1739
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 292.20 USD
最悪のトレード: -494 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +109.12 USD
最大連続損失: -2 172.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live22
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|12.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|12.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live14
|14.00 × 1
|
PlexyTrade-Live
|19.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|27.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
383%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
42
100%
1 739
76%
25%
1.96
11.03
USD
USD
66%
1:500