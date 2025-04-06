シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BB GOLD 10K
Iyan Sauri

BB GOLD 10K

Iyan Sauri
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 383%
MonetaMarkets-Live01
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 739
利益トレード:
1 338 (76.94%)
損失トレード:
401 (23.06%)
ベストトレード:
1 292.20 USD
最悪のトレード:
-494.20 USD
総利益:
39 143.45 USD (325 280 pips)
総損失:
-19 970.61 USD (327 611 pips)
最大連続の勝ち:
38 (109.12 USD)
最大連続利益:
3 224.10 USD (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
24.68%
最大入金額:
114.94%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
8.83
長いトレード:
728 (41.86%)
短いトレード:
1 011 (58.14%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
11.03 USD
平均利益:
29.26 USD
平均損失:
-49.80 USD
最大連続の負け:
8 (-2 172.30 USD)
最大連続損失:
-2 172.30 USD (8)
月間成長:
10.92%
年間予想:
132.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
215.90 USD
最大の:
2 172.30 USD (14.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.68% (1 398.84 USD)
エクイティによる:
66.05% (9 850.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1739
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 19K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.5K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 292.20 USD
最悪のトレード: -494 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +109.12 USD
最大連続損失: -2 172.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live22
2.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
12.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
12.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
14.00 × 1
PlexyTrade-Live
19.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
27.00 × 1
レビューなし
2025.09.24 20:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 19:03
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 03:03
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 14:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 20:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 10:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 07:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 22:35
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 21:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 14:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 13:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 07:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 13:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
