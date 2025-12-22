- 자본
- 축소
트레이드:
189
이익 거래:
158 (83.59%)
손실 거래:
31 (16.40%)
최고의 거래:
317.50 USD
최악의 거래:
-382.93 USD
총 수익:
1 689.15 USD (60 056 pips)
총 손실:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
연속 최대 이익:
21 (23.01 USD)
연속 최대 이익:
577.13 USD (14)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
1.20%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.21
롱(주식매수):
154 (81.48%)
숏(주식차입매도):
35 (18.52%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
3.23 USD
평균 이익:
10.69 USD
평균 손실:
-34.81 USD
연속 최대 손실:
2 (-50.15 USD)
연속 최대 손실:
-382.93 USD (1)
월별 성장률:
2.28%
연간 예측:
27.70%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 USD
최대한의:
503.05 USD (65.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.39% (153.05 USD)
자본금별:
0.99% (30.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|GBPAUD
|3
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|608
|GBPAUD
|2
|USDCAD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|17K
|GBPAUD
|307
|USDCAD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +317.50 USD
최악의 거래: -383 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +23.01 USD
연속 최대 손실: -50.15 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 2
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|0.50 × 2
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3623
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 461
|
ICMarketsAU-Live
|1.39 × 236
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
BlueberryMarkets-Live
|1.84 × 227
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|2.37 × 19
|
Exness-MT5Real15
|2.39 × 893
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarkets-MT5-4
|2.50 × 2
리뷰 없음