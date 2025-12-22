시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / GOLD EA
Anton Kondratev

GOLD EA

Anton Kondratev
0 리뷰
안정성
45
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 43%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
189
이익 거래:
158 (83.59%)
손실 거래:
31 (16.40%)
최고의 거래:
317.50 USD
최악의 거래:
-382.93 USD
총 수익:
1 689.15 USD (60 056 pips)
총 손실:
-1 079.05 USD (42 786 pips)
연속 최대 이익:
21 (23.01 USD)
연속 최대 이익:
577.13 USD (14)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
1.20%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.21
롱(주식매수):
154 (81.48%)
숏(주식차입매도):
35 (18.52%)
수익 요인:
1.57
기대수익:
3.23 USD
평균 이익:
10.69 USD
평균 손실:
-34.81 USD
연속 최대 손실:
2 (-50.15 USD)
연속 최대 손실:
-382.93 USD (1)
월별 성장률:
2.28%
연간 예측:
27.70%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 USD
최대한의:
503.05 USD (65.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.39% (153.05 USD)
자본금별:
0.99% (30.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 185
GBPAUD 3
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 608
GBPAUD 2
USDCAD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 17K
GBPAUD 307
USDCAD 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +317.50 USD
최악의 거래: -383 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +23.01 USD
연속 최대 손실: -50.15 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 2
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
VantageInternational-Live 13
0.50 × 2
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3623
Exness-MT5Real8
1.28 × 461
ICMarketsAU-Live
1.39 × 236
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
BlueberryMarkets-Live
1.84 × 227
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Forex.com-Live 536
2.37 × 19
Exness-MT5Real15
2.39 × 893
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarkets-MT5-4
2.50 × 2
99 더...
리뷰 없음
2026.01.12 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.11 14:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 16:41
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.42% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 16:41
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.22 16:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 10 days
