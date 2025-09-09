통화 / PGR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PGR: Progressive Corporation (The)
242.38 USD 0.42 (0.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PGR 환율이 오늘 0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 241.18이고 고가는 243.59이었습니다.
Progressive Corporation (The) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGR News
- Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings
- 4 High-Interest Coverage Stocks Set to Shine After Fed's Rate Cut
- Progressive's August Earnings Increase Y/Y on Higher Premiums
- This "Boring" Insurance Stock Is Actually a Secret Tech Company
- Progressive stock price target raised to $270 from $268 at KBW
- 프로그레시브 목표 주가, BMO 캐피털서 252달러로 상향 조정
- Progressive stock price target raised to $252 from $250 at BMO Capital
- The Progressive Corporation (PGR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- 프로그레시브, 8월 순이익 30% 증가 발표
- Progressive reports 30% net income growth in August
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- 프로그레시브(PGR), BMO 캐피탈, 경쟁 심화 우려로 투자의견 강등
- Progressive stock rating downgraded by BMO Capital on competitive concerns
- U.S. Private Auto Premiums Hit Record-High Q2 Mark
- PLMR Stock Outperforms Industry, Trades at Premium: Time to Hold?
- American Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold AFG Stock?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Progressive (PGR) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- How Crucial Are Managing Losses and LAE to Berkshire's Profitability?
- CNA Stock Lost 1% YTD, Trading at a Discount to Industry: Buy The Dip?
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- BofA Securities raises Progressive stock price target to $347 on dividend forecast
- Progressive (PGR) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- PGR or KNSL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
일일 변동 비율
241.18 243.59
년간 변동
228.54 292.99
- 이전 종가
- 241.96
- 시가
- 241.32
- Bid
- 242.38
- Ask
- 242.68
- 저가
- 241.18
- 고가
- 243.59
- 볼륨
- 3.258 K
- 일일 변동
- 0.17%
- 월 변동
- -2.07%
- 6개월 변동
- -14.51%
- 년간 변동율
- -4.05%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K