PGR: Progressive Corporation (The)
242.38 USD 0.42 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PGR ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 241.08 e ad un massimo di 243.59.
Segui le dinamiche di Progressive Corporation (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
241.08 243.59
Intervallo Annuale
228.54 292.99
- Chiusura Precedente
- 241.96
- Apertura
- 241.29
- Bid
- 242.38
- Ask
- 242.68
- Minimo
- 241.08
- Massimo
- 243.59
- Volume
- 3.747 K
- Variazione giornaliera
- 0.17%
- Variazione Mensile
- -2.07%
- Variazione Semestrale
- -14.51%
- Variazione Annuale
- -4.05%
20 settembre, sabato