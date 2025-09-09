Divisas / PGR
PGR: Progressive Corporation (The)
243.54 USD 1.48 (0.60%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PGR de hoy ha cambiado un -0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 239.20, mientras que el máximo ha alcanzado 243.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Progressive Corporation (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PGR News
- BMO Capital eleva precio objetivo de Progressive a $252 desde $250
- The Progressive Corporation (PGR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Progressive reporta crecimiento del 30% en ingresos netos en agosto
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- BMO Capital rebaja calificación de Progressive por preocupaciones competitivas
- U.S. Private Auto Premiums Hit Record-High Q2 Mark
- PLMR Stock Outperforms Industry, Trades at Premium: Time to Hold?
- American Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold AFG Stock?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Progressive (PGR) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- How Crucial Are Managing Losses and LAE to Berkshire's Profitability?
- CNA Stock Lost 1% YTD, Trading at a Discount to Industry: Buy The Dip?
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- BofA Securities raises Progressive stock price target to $347 on dividend forecast
- Progressive (PGR) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- PGR or KNSL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Wall Street Analysts See Progressive (PGR) as a Buy: Should You Invest?
Rango diario
239.20 243.90
Rango anual
228.54 292.99
- Cierres anteriores
- 245.02
- Open
- 242.02
- Bid
- 243.54
- Ask
- 243.84
- Low
- 239.20
- High
- 243.90
- Volumen
- 6.111 K
- Cambio diario
- -0.60%
- Cambio mensual
- -1.60%
- Cambio a 6 meses
- -14.10%
- Cambio anual
- -3.59%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B