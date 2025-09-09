Moedas / PGR
PGR: Progressive Corporation (The)
243.54 USD 1.48 (0.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PGR para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 239.20 e o mais alto foi 243.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Progressive Corporation (The). As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PGR Notícias
- Preço-alvo da Progressive elevado para US$ 252 de US$ 250 pelo BMO Capital
- Progressive reporta crescimento de 30% na receita líquida em agosto
- BMO Capital rebaixa classificação das ações da Progressive devido a preocupações competitivas
Faixa diária
239.20 243.90
Faixa anual
228.54 292.99
- Fechamento anterior
- 245.02
- Open
- 242.02
- Bid
- 243.54
- Ask
- 243.84
- Low
- 239.20
- High
- 243.90
- Volume
- 6.111 K
- Mudança diária
- -0.60%
- Mudança mensal
- -1.60%
- Mudança de 6 meses
- -14.10%
- Mudança anual
- -3.59%
