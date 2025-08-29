Валюты / PGR
PGR: Progressive Corporation (The)
245.02 USD 0.65 (0.26%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PGR за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 241.03, а максимальная — 245.56.
Следите за динамикой Progressive Corporation (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
241.03 245.56
Годовой диапазон
228.54 292.99
- Предыдущее закрытие
- 245.67
- Open
- 244.51
- Bid
- 245.02
- Ask
- 245.32
- Low
- 241.03
- High
- 245.56
- Объем
- 5.723 K
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -1.01%
- 6-месячное изменение
- -13.58%
- Годовое изменение
- -3.01%
