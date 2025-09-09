Devises / PGR
PGR: Progressive Corporation (The)
242.38 USD 0.42 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PGR a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 241.08 et à un maximum de 243.59.
Suivez la dynamique Progressive Corporation (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
241.08 243.59
Range Annuel
228.54 292.99
- Clôture Précédente
- 241.96
- Ouverture
- 241.29
- Bid
- 242.38
- Ask
- 242.68
- Plus Bas
- 241.08
- Plus Haut
- 243.59
- Volume
- 3.747 K
- Changement quotidien
- 0.17%
- Changement Mensuel
- -2.07%
- Changement à 6 Mois
- -14.51%
- Changement Annuel
- -4.05%
