CotationsSections
Devises / PGR
Retour à Actions

PGR: Progressive Corporation (The)

242.38 USD 0.42 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PGR a changé de 0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 241.08 et à un maximum de 243.59.

Suivez la dynamique Progressive Corporation (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PGR Nouvelles

Range quotidien
241.08 243.59
Range Annuel
228.54 292.99
Clôture Précédente
241.96
Ouverture
241.29
Bid
242.38
Ask
242.68
Plus Bas
241.08
Plus Haut
243.59
Volume
3.747 K
Changement quotidien
0.17%
Changement Mensuel
-2.07%
Changement à 6 Mois
-14.51%
Changement Annuel
-4.05%
20 septembre, samedi