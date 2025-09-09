Dövizler / PGR
PGR: Progressive Corporation (The)
242.38 USD 0.42 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PGR fiyatı bugün 0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 241.08 ve Yüksek fiyatı olarak 243.59 aralığında işlem gördü.
Progressive Corporation (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PGR haberleri
- Want Better Returns? Don't Ignore These 2 Finance Stocks Set to Beat Earnings
- 4 High-Interest Coverage Stocks Set to Shine After Fed's Rate Cut
- Progressive's August Earnings Increase Y/Y on Higher Premiums
- This "Boring" Insurance Stock Is Actually a Secret Tech Company
- Progressive stock price target raised to $270 from $268 at KBW
- BMO Capital, Progressive’in hisse fiyat hedefini 250 dolardan 252 dolara yükseltti
- Progressive stock price target raised to $252 from $250 at BMO Capital
- The Progressive Corporation (PGR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Progressive Ağustos ayında net gelirde %30 büyüme kaydetti
- Progressive reports 30% net income growth in August
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- BMO Capital, rekabet endişeleri nedeniyle Progressive hissesinin notunu düşürdü
- Progressive stock rating downgraded by BMO Capital on competitive concerns
- U.S. Private Auto Premiums Hit Record-High Q2 Mark
- PLMR Stock Outperforms Industry, Trades at Premium: Time to Hold?
- American Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold AFG Stock?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Progressive (PGR) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- How Crucial Are Managing Losses and LAE to Berkshire's Profitability?
- CNA Stock Lost 1% YTD, Trading at a Discount to Industry: Buy The Dip?
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- BofA Securities raises Progressive stock price target to $347 on dividend forecast
- Progressive (PGR) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- PGR or KNSL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Günlük aralık
241.08 243.59
Yıllık aralık
228.54 292.99
- Önceki kapanış
- 241.96
- Açılış
- 241.29
- Satış
- 242.38
- Alış
- 242.68
- Düşük
- 241.08
- Yüksek
- 243.59
- Hacim
- 3.747 K
- Günlük değişim
- 0.17%
- Aylık değişim
- -2.07%
- 6 aylık değişim
- -14.51%
- Yıllık değişim
- -4.05%
21 Eylül, Pazar