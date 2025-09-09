FiyatlarBölümler
PGR
PGR: Progressive Corporation (The)

242.38 USD 0.42 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PGR fiyatı bugün 0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 241.08 ve Yüksek fiyatı olarak 243.59 aralığında işlem gördü.

Progressive Corporation (The) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
241.08 243.59
Yıllık aralık
228.54 292.99
Önceki kapanış
241.96
Açılış
241.29
Satış
242.38
Alış
242.68
Düşük
241.08
Yüksek
243.59
Hacim
3.747 K
Günlük değişim
0.17%
Aylık değişim
-2.07%
6 aylık değişim
-14.51%
Yıllık değişim
-4.05%
21 Eylül, Pazar