PGR: Progressive Corporation (The)
241.96 USD 1.58 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PGR hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 240.69 bis zu einem Hoch von 244.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Progressive Corporation (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PGR News
- Progressive's August Earnings Increase Y/Y on Higher Premiums
- This "Boring" Insurance Stock Is Actually a Secret Tech Company
- KBW hebt Kursziel für Progressive auf 270 US-Dollar an
- Progressive stock price target raised to $270 from $268 at KBW
- BMO Capital hebt Kursziel für Progressive leicht auf 252 US-Dollar an
- Progressive stock price target raised to $252 from $250 at BMO Capital
- The Progressive Corporation (PGR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Progressive steigert Nettogewinn im August um 30 %
- Progressive reports 30% net income growth in August
- Morning Bid: Ailing dollar gets toehold as Fed awaited
- Wettbewerbssorgen: BMO Capital stuft Progressive-Aktie herab
- Progressive stock rating downgraded by BMO Capital on competitive concerns
- U.S. Private Auto Premiums Hit Record-High Q2 Mark
- PLMR Stock Outperforms Industry, Trades at Premium: Time to Hold?
- American Financial Trades Above 200-Day SMA: Time to Hold AFG Stock?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Progressive (PGR) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- How Crucial Are Managing Losses and LAE to Berkshire's Profitability?
- CNA Stock Lost 1% YTD, Trading at a Discount to Industry: Buy The Dip?
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- BofA Securities hebt Kursziel für Progressive-Aktie wegen Dividendenprognose auf 347 US-Dollar an
- BofA Securities raises Progressive stock price target to $347 on dividend forecast
- Progressive (PGR) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- PGR or KNSL: Which Is the Better Value Stock Right Now?
Tagesspanne
240.69 244.74
Jahresspanne
228.54 292.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 243.54
- Eröffnung
- 242.50
- Bid
- 241.96
- Ask
- 242.26
- Tief
- 240.69
- Hoch
- 244.74
- Volumen
- 5.902 K
- Tagesänderung
- -0.65%
- Monatsänderung
- -2.24%
- 6-Monatsänderung
- -14.66%
- Jahresänderung
- -4.22%
