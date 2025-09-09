KurseKategorien
Währungen / PGR
PGR: Progressive Corporation (The)

241.96 USD 1.58 (0.65%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PGR hat sich für heute um -0.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 240.69 bis zu einem Hoch von 244.74 gehandelt.

Verfolgen Sie die Progressive Corporation (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
240.69 244.74
Jahresspanne
228.54 292.99
Vorheriger Schlusskurs
243.54
Eröffnung
242.50
Bid
241.96
Ask
242.26
Tief
240.69
Hoch
244.74
Volumen
5.902 K
Tagesänderung
-0.65%
Monatsänderung
-2.24%
6-Monatsänderung
-14.66%
Jahresänderung
-4.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K