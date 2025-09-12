통화 / MCD
MCD: McDonald's Corporation
302.34 USD 1.27 (0.42%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MCD 환율이 오늘 0.42%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 300.75이고 고가는 304.79이었습니다.
McDonald's Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
300.75 304.79
년간 변동
276.53 326.32
- 이전 종가
- 301.07
- 시가
- 301.80
- Bid
- 302.34
- Ask
- 302.64
- 저가
- 300.75
- 고가
- 304.79
- 볼륨
- 6.380 K
- 일일 변동
- 0.42%
- 월 변동
- -3.43%
- 6개월 변동
- -3.52%
- 년간 변동율
- -0.36%
