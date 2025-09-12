Dövizler / MCD
MCD: McDonald's Corporation
302.34 USD 1.27 (0.42%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MCD fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 300.75 ve Yüksek fiyatı olarak 304.79 aralığında işlem gördü.
McDonald's Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
300.75 304.79
Yıllık aralık
276.53 326.32
- Önceki kapanış
- 301.07
- Açılış
- 301.80
- Satış
- 302.34
- Alış
- 302.64
- Düşük
- 300.75
- Yüksek
- 304.79
- Hacim
- 6.380 K
- Günlük değişim
- 0.42%
- Aylık değişim
- -3.43%
- 6 aylık değişim
- -3.52%
- Yıllık değişim
- -0.36%
21 Eylül, Pazar