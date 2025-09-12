FiyatlarBölümler
MCD
MCD: McDonald's Corporation

302.34 USD 1.27 (0.42%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MCD fiyatı bugün 0.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 300.75 ve Yüksek fiyatı olarak 304.79 aralığında işlem gördü.

McDonald's Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
300.75 304.79
Yıllık aralık
276.53 326.32
Önceki kapanış
301.07
Açılış
301.80
Satış
302.34
Alış
302.64
Düşük
300.75
Yüksek
304.79
Hacim
6.380 K
Günlük değişim
0.42%
Aylık değişim
-3.43%
6 aylık değişim
-3.52%
Yıllık değişim
-0.36%
21 Eylül, Pazar